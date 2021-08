El mundo del coleccionismo de videojuegos retro se nos ha ido de las manos. Y es que apenas ha pasado poco más de un año desde que alguien pagó 114.000 dólares por una copia de Super Mario Bros para NES en una subasta. Ahora, alguien ha pagado la absurda y prácticamente irracional suma de 2 millones de dólares por una copia del mismo juego.

Advertisement

La subasta se ha llevado a cabo en Rally, quienes lo han anunciado como “un nuevo récord mundial” en una subasta por un videojuego. Y es que esta transacción ha superado la subasta de una copia de Super Mario 64 por 1,56 millones de dólares, la cual se llevó a cabo el pasado mes de julio y, hasta ahora, tenía este récord. A partir de ahora, el cielo es el límite. ¿Qué será lo próximo, 5 millones de dólares por una copia sellada del primer Doom, o 4 millones por una copia del primer Metal Gear Solid firmada por Kojima?

Esta copia subastada de Super Mario Bros, juego que debutó para la consola NES en el año 1985, se encuentra “sellada de fábrica, en perfectas condiciones y ha recibido una calificación profesional por su estado”. Además, forma parte de una edición limitada, según los responsables de la transacción. La responsable de la transacción no es una casa de subastas común, sino una basada en la inversión y el retorno de ganancias de productos retro o vintage, tales como cómics, videojuegos o automóviles. De hecho, los inversionistas pueden comprar un objeto por completo, o “acciones” en el mismo. Sí, acciones de un cartucho de videojuegos. Esto es el 2021, amigos.

Otras subastas de videojuegos clásicos que se han llevado a cabo por muchísimo dinero en los últimos dos años incluyen una copia de The Legend of Zelda que fue vendida por 870.000 dólares el pasado mes de julio, y una unidad de la mítica consola Nintendo Play Station que fue vendida por 400.000 dólares en marzo de 2020. [The New York Times vía Polygon]