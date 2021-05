Foto : Sony

Uno de los rumores más insistentes sobre la próxima película de Spider-Man es que ahondará en el multiverso y que contará no con uno, sino con los tres Spider-Man que el cine ha visto en las últimas décadas. Andrew Garfield tiene malas noticias al respecto.



El rumor es, en realidad, una cadena de rumores que comenzó con la participación de Be nedict Cumberbatch (algo que ya está confirmado) en la película. Quien dice Cumberbatch dice Dr. Strange. Quién dice Dr. Strange dice multiverso, y quié n dice multiverso dice diferentes Spider-Men procedentes de diferentes dimensiones. Al fin y al cabo ya es algo con lo que han jugado en Spider-Man: Into the Spiderverse, no? La noticia de que Sony estaba negociando con Jamie Foxx para que el actor volviera a interpretar a Electro como ya hizo en The Amazing Spider-Man 2 disparó los rumores sobre universos alternativos. A hora mismo se dice que también estarán en la película Andrew Garfield y Tobey McGuire en sus respectivos trajes de Spider-Man pese a que Tom Holland asegura que no es cierto. También se dice que Alfred Molina aparecerá como Doctor Octopus (lo ha dicho el propio actor) y estoy seguro de que falta poco para que los fans descubran que también estarán los X-Men, Magneto y Mephisto.

¿Cuánto de esto es verdad? Es difícil saberlo. Por supuesto el que Tom Holland niegue algo no significa que ese algo no exista, sobre todo habida cuenta de la costumbre de Marvel de ocultarle hasta la identidad de los villanos a los qiue se enfrenta durante el rodaje por su incapacidad para mantener la boca cerrada. Podría ser cierto que Foxx y Molina participen en un escena en el que se les vea en sus papeles de villano, pero nada indica que esa escena sea una batalla de 40 minutos contra 17 Spider-Men interdimensionales. Podría ser un cameo de 30 segundos.

Lo que ya es más preocupante es que uno de los supuestos S pider-Man implicados asegure que, a fecha de hoy, nadie le ha llamado para el rodaje. Ese Spider-Man es Andrew Garfield. El actor había guardado silencio hasta ahora, pero ha decidido romper el silencio en una entrevista concedida al podcast Happy Sad Confused. Estas han sido sus palabras.

Me gustaría poder decirle a la gente que se calme un poco. Mira, no puedo hablar por los demás, pero sí por mí mismo. Quizá estén haciendo algo, pero por lo que a mi respecta no he recibido ninguna llamada. A estas alturas deberían haberme llamado ¿no? No quiero descartar nada. Quizá me llamen pronto y me digan: ¡Hey! La gente quiere esto. Quizá todo esto no sea más que investigación de mercado.

Garfield esquivó ágilmente la pregunta directa de si estaba o no en Spider-Man: No Way Home. Lo que hace que mucha gente esté convencida de que está mintiendo. A estas alturas hay tanta información a favor y en contra que todo parece una gigantesca cortina de humo creada por Sony como cuando nos mintió en el tráiler de Far From Home diciendo que Mysterio venía de otro universo. Por lo que a mi respecta no pienso creerme nada hasta que llegue la película.