Así es como BMW arruinó su rediseño del logotipo (y cómo podría solucionarlo)

Diseño

Como seguramente habrás escuchado, BMW actualizó su logotipo por primera vez en más de dos décadas y, por supuesto, muchos no están contentos con el cambio. Puedo entender ambos lados de la balanza; El logotipo de BMW debía actualizarse. Y aunque me gusta parte de lo que se ha hecho, también hay validez para las críticas.



Como saben, mi trabajo es resolver los problemas de la humanidad, generalmente escribiendo tonterías sobre autos, pero, si se me pide que le eche un vistazo a un logotipo, estoy listo. Así que, relájate, tranquilidad, y veamos si estás de mi lado. BMW, presta atención.



Primero, repasemos cuáles fueron los cambios del logotipo. Aquí hay un gráfico de BMW que muestra la evolución del mismo:



El logotipo de BMW ha sido fundamentalmente consistente durante más de un siglo; No estamos hablando de un rediseño importante aquí, solo actualizaciones periódicas. La versión más reciente, de 1997, tomó el logotipo estándar introducido en 1963 y le dio una especie de representación 3D/falsa dimensional que era popular en ese momento, aunque ahora parece bastante anticuada.



Ah, por cierto, no es una hélice.



Soy fan de la tendencia actual hacia diseños de logotipos más planos. El logotipo más simple posible siempre será mejor, por lo que puede reproducirse de manera reconocible en tantos medios diferentes como sea posible. Un buen logotipo funciona si está pintado con spray con una plantilla en una madera rugosa o impreso a todo color profesionalmente en cartulina brillante; un logotipo dimensional con sombreado degradado y detalles finos no pasa esa prueba.



Por tanto, en ese sentido, estoy satisfecho con la actualización. Lo que preocupa a la gente es cómo BMW eliminó el negro del anillo exterior con las letras de BMW y lo hizo transparente.



Si bien la compañía se esfuerza por decir que este logotipo transparente no será para la identificación de los automóviles, solo para la “comunicación de la marca”, se ha demostrado que se utilizó en un automóvil al menos una vez:



Si bien no creo que necesariamente se vea mal, la legibilidad sí sufre, y todo se siente un poco más “de relleno” de lo necesario. Incluso si BMW está abandonando su uso en insignias físicas reales, todavía no estoy convencido de que sea la solución que necesita la compañía. Tener un logotipo para la “comunicación de la marca” y otro para las insignias da que pensar que alguien simplemente no dio con el logotipo básico correcto.



Por supuesto, de cara al público y las relaciones públicas BMW justifica el cambio así:



BMW se está convirtiendo en una marca asociada. Se reemplazó el antiguo anillo negro, lo que permitió que el nuevo logotipo irradiara más apertura y claridad. Queremos utilizar esta nueva versión transparente para invitar a nuestros clientes, más que nunca, a formar parte del mundo de BMW.

Una vez que lees “marca asociada”, sabes que puedes ignorar el resto.



OK, volvamos al diseño. Creo que la planitud funciona, pero el anillo y las letras transparentes y con bordes no, especialmente sin el anillo negro unificador. Afortunadamente, la solución es simple y obvia: elimina las letras.

Ha pasado más de un siglo. Todos ven el redondel azul y blanco y ya piensan en “BMW”. El símbolo ya no necesita la muleta de las letras y, sin ellas, el redondeo se destila a su esencia y funciona.



Tengo esa versión con el borde negro, pero ni siquiera estoy seguro de que sea necesario si BMW quiere alejarse de ello:



Luce bastante potente sin el borde, aunque sobre un fondo blanco o azul, perderías la forma general. Sin embargo, creo que como una insignia en un automóvil, la dimensionalidad de una insignia física aún le permitiría funcionar incluso en automóviles blancos o azules:



No lo usaría para uso online o impreso, por supuesto, solo estoy tratando de mostrar cómo podría verse una insignia física sin bordes. Sin embargo, no tengo claro si prefiero sin borde o borde negro.



Y eso creo sería todo. Es todo lo que BMW tiene que hacer para que el cambio realmente funcione: renunciar a las tres letras. La compañía ha crecido lo suficiente y es tan icónica como para que no se necesiten B, M y W en cada insignia. Deshazte de ellas.



BMW, si tienes dudas ya sabes cómo contactarme: prende fuego a una pila de neumáticos y estaré allí en un abrir y cerrar de ojos.