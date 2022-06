Mario Kart: Bowser’s Challenge es la próxima atracción que se inaugurará en Universal Studios Hollywood en 2023, incluyendo a Mario y sus amigos. Por supuesto, la atracción en el Super Nintendo World es técnicamente un paseo sobre un vehículo rodeado de un espectáculo visual y 3D , pero sigue siendo Mario Kart con todos sus personajes y caparazones proyectiles.

Esta segunda versión de la atracción se une a la original que se inauguró en el primer parque Super Nintendo World en Universal Studios Japón en 2021, y también se convertirá en una parte expansiva y en crecimiento del resort de Universal en Orlando, Florida (Estados Unidos), con su propia área dedicada a las principales franquicias de la compañía de videojuegos. A continuación puedes darle un vistazo en video no solo a la atracción, sino a lo que parece que será el futuro de los parques temáticos.

Esto no es exactamente lo que los que se suban a la atracción verán a través de las gafas de realidad aumentada, pero el uso de la animación en este video para transmitir la sensación de 3D sigue siendo divertido. Peach rompiendo la cuarta pared es uno de los grandes momentos que definitivamente queremos ver en la atracción real. Por supuesto, todo esto probablemente será diferente cuando estés en la atracción con los efectos reales y las imágenes y sensaciones que no son fáciles de capturar en video, y si has visto algún video de la atracción original en Japón, sabrás que estos videos no le hacen justicia. Tienes que experimentarla en persona para poder estar realmente inmerso en este mundo 3D. No puedo esperar a poder hacerlo.

Tampoco podemos esperar por probar la comida y dulces que lucen realmente lindos (como el ejemplo a continuación del parque en Japón), y las tiendas (aunque ya existe una en Hollywood) que con suerte también abrirán junto al parque en 2023.