¿Puede una IA escribir una canción de los mismísimos AC/DC y pasar como un tema de la mítica banda? El siguiente vídeo nos da la respuesta. Con la ayuda de la inteligencia artificial es posible crear un conjunto de letras de AC/DC bastante decente.



Detrás de este experimento se encuentra la cuenta de YouTube Funk Turkey, quien utilizó un conjunto de letras proporcionadas por lyrics.rip, un servicio web que recopila la base de datos de Lyrics Genius para un artista en particular.



Luego, se dividieron los resultados usando algoritmos predictivos para componer una nueva canción, y finalmente se agregó algo de música antes de cantar los resultados como lo haría el mismísimo Brian Johnson.

¿El resultado? Great Balls. Veámoslo:



Si eres fan de AC/DC te habrás fijado que musicalmente Great Balls toma prestado de From These About To Rock (We Salute You). También es un tanto raro que la palabra “rock” no se repita más, pero es posible que la tecnología detrás de la IA (conocida como cadena de Márkov) sea más inteligente que eso y proporcione letras basadas en numerosas secuencias de palabras posibles, no solo las más obvias.



Como cuenta Funk Turkey, parece que la IA estaba más obsesionada en otras palabras como balls, women, guns, dogs o bones. [YouTube]