Imagen : Warner Bros.

La segunda película en la que vimos al Superman de Henry Cavill y por primera vez al Batman de Ben Affleck, nos mostró un enfrentamiento entre sus personajes. Su nombre era “El amanecer de la justicia”, pero pudo ser mucho peor. Snyder tenía otro nombre en sus planes.

Batman v Superman: Dawn of Justice o El amanecer de la justicia es el nombre que le dieron a este film sus creadores. Zack Snyder y el guionista Chris Terrio quisieron explicar el origen del título, comenzando por utilizar esa “v” en lugar de “versus”. Según los cineastas, lo que querían evitar era que el título sonara a esas “películas genéricas de pelea, que dicen versus”, incluso y cuando la película era acerca de una batalla entre Batman y Superman, antes de unirse contra un mal mayor.

Sin embargo, la parte de Dawn of Justice originalmente no estaba en sus planes. Según Snyder, él quería utilizar un nombre mas “poético”, y lo que se le ocurrió fue utilizar algo como “Son of Sun, Knight of Night”, es decir, “Hijo del Sol, Caballero de la Noche”. Porque Superman obtiene sus poderes del Sol amarillo, y Batman, bueno, Batman... ¿solo sale de noche?

Sí, Batman v Superman: Hijo del Sol, Caballero de la Noche fue algo que consideraron realmente en principio para la película. Afortunadamente, la salvaron de ese título.

Al final, en declaraciones pasadas el mismo Snyder dijo que pensó en utilizar simplemente Batman v Superman, pero los ejecutivos del estudio, quizás esos mismos que transformaron la Justice League de 2017 en lo que vimos antes de la llegada del Snyder Cut, querían algo más largo y emocionante. Y así nació El amanecer de la justicia. [Collider vía io9]