La academia China de Ciencias acaba de publicar un extenso documento en el que detalla los pormenores de Earth 2.0, un ambicioso plan para encontrar un exo planeta en zona habitable como el nuestro. Para ello pretende poner en órbita un nuevo observat orio espacial en 2026.



Que sepamos, solo existe un planeta habitable en todo el universo: el nuestro. Por esa razón el proyecto Earth 2.0 quiere centrarse en sistemas estelares que tengan exactamente las mismas características que el nuestro, empezando por una estrella enana amarilla G2V como el Sol; y siguiendo por un sistema de planetas rocosos en zona de habitabilidad como los de nuestro Sistema Solar. Aunque sabemos que esas son las condiciones mínimas para la creación e un planeta habitable en términos humanos, lo cierto es que ninguno de los proyectos de búsqueda de exoplanetas actuales se centra en encontrar sistemas solares de esas características. ¿Cuántos de ellos hay? ¿Cuántos de ellos tienen planetas potencialmente habitables? Responder a esas cuestiones es precisamente el objetivo de este nuevo programa.

Para lograr ese objetivo, los investigadores proponen una red de siete telescopios espaciales de tamaño relativamente pequeño (30cm de óptica) que estarán situados en el segundo punto de Lagrange (L2), una órbita estable entre la Tierra y el Sol que, de hecho, ya es la que ocupa el Telescopio Espacial James Webb. Los siete telescopios se centrarían además en la misma región del espacio que estudió el telescopio Kepler, entre las constelaciones de Cygnus y Lyra. La razón para elegir esta región es precisamente que es una zona muy bien cartografiada y conocida, lo que ayudará a encontrar planetas en zona de habitabilidad con mucha más rapidez al existir ya datos previos.

Desde esa posición, los astrónomos de la Academia China de Ciencias estiman que serán capaces de detectar 29.000 nuevos exo planetas en tránsito de los que alrededor de 4.900 tendrán un tamaño similar al de la Tierra . Si asumimos que la posibilidad de que haya un planeta como el nuestro en la misma zona de habitabilidad de una estrella como la nuestra es del 10%, los investigadores creen que su observatorio será capaz de encontrar entre 10 y 20 candidatos a Tierra 2.0.

Una vez localizados por el programa Earth 2.0 , la humanidad puede emplear otros observat or ios en tierra o en órbita para estudiar a fondo los exoplanetas candidatos en busca de señales de atmósfera y presencia de agua o incluso de vida. En este sentido Earth 2.0 sería un programa similar a Kepler, pero centrado en la búsqueda de exoplanetas muy específicos, los más parecidos al nuestro. Los investigadores creen que el programa tiene el potencial de revolucionar nuestro entendimiento de los exoplanetas. La gran pregunta, no obstante, es si la Agencia Espacial China apoyará el proyecto para que sea una realidad o no. [Arxiv vía Vice]