Imagen : Sony.

Actualmente, con los juegos digitales siendo la norma, compartir tus juegos no es tan fácil como entregarle un disco a tu amigo. Tal vez te hayas encontrado con una situación en tu PlayStation 4 en la que, aunque se haya descargado un juego en tu consola, no puedas jugarlo, ya que la licencia es técnicamente propiedad de un usuario diferente. La PlayStation 5 tiene un obstáculo similar, pero puedes solucionando mediante la configuración del sistema.



La opción de configuración que estás buscando, específicamente, es “compartir consola y jugar sin conexión”. Asegúrate de haber iniciado sesión en la consola con tu propia cuenta y no como otra persona. Después, sigue estos pasos:

Accede a tu configuración. Ve al menú “Usuarios y cuentas”. Desplázate hacia abajo hasta “Otros”. Haz clic en “compartir consola y jugar sin conexión”.

Esto debería abrir un submenú que te permita habilitar o deshabilitar el uso compartido de la consola. De forma predeterminada, después de haberlo probado con dos cuentas de PS Plus, la configuración parece estar habilitada automáticamente cuando inicias sesión por primera vez.

¿Para qué sirve esto?

Quienes estén familiarizados con el concepto de las PS4 “primarias” sabrán cómo funciona. Si activas el uso compartido de la consola, cualquier otra cuenta en ese sistema podrá jugar los juegos que has descargado, incluso si la consola está desconectada de Internet. Al igual que con una PS4 principal, solo puedes activar el uso compartido de la consola para una PS5 a la vez. (No te preocupes: activar el uso compartido de la consola para una PS5 no afectará a una PS4 que hayas designado como tu consola principal).

Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona: digamos que la primera persona, Joel, inicia sesión en una PS5 por primera vez. Descarga Ghostrunner, el excelente juego de cyberpunk de One More Level, y permite compartir la consola; después se va, no sé, a tocar la guitarra y meditar. La segunda persona, Ellie, inicia sesión. En ese momento, Ghostrunner ya se ha terminado de descargar. El juego ha despertado el interés de Ellie y, aunque no lo compró, puede jugarlo, porque se ha descargado en la consola en la que Joel habilitó el uso compartido.

Por el contrario, Joel no puede jugar a Spider-Man: Miles Morales. Sí, Ellie descargó el nuevo juego de Insomniac en el almacenamiento interno de la PS5, pero deshabilitó el uso compartido de la consola, por lo que Joel está bloqueado. Para jugar, tendría que comprar su propia licencia o convencer a Ellie para que habilite (o vuelva a habilitar) el uso compartido de la consola y el juego sin conexión.

En otras palabras, “compartir la consola y jugar sin conexión” es más o menos para la PS5 lo que la “PS4 principal” era para la PS4. Y sí, una cuenta puede tener una PS4 principal y una PS5 principal activa al mismo tiempo.

¿Algo más que deba saber?

En la PS4, puedes activar y desactivar una consola principal con la frecuencia que desees, siempre que lo hagas en la consola, en lugar de, por ejemplo, desde un navegador. (Si es necesario, puede desactivar las consolas primarias de forma remota a través del sitio web de Sony). Debido a la pandemia de covid-19 que revolucionó el mundo, estoy atrapado en mi apartamento. Como tal, no he podido probar cómo es cambiar tu cuenta entre varias consolas PS5 y, específicamente, si hay algún límite en cuanto a la frecuencia con la que puedes activar o desactivar esta configuración.

Sin embargo, el sistema no me ha advertido sobre algún límite. (En las consolas Xbox, puede cambiar la función similar “Home Xbox” solo cinco veces por período de un año. La consola te dirá cuántos cambios te quedan disponibles). No he tenido problemas para habilitar o deshabilitar el uso compartido de la consola en mi PS5.

También parece haber un límite en PlayStation Now, el servicio de juegos por suscripción de Sony. Incluso con el uso compartido de la consola activado para nuestras dos cuentas, mi compañero de apartamento, que no está registrado en el servicio, no pudo hacer uso de mi suscripción. Cada vez que pasaba al menú de PS Now en la biblioteca de juegos, se le pedía que se suscribiera antes de acceder a cualquier juego.

Más allá de eso, activar el uso compartido de la consola no tiene inconvenientes. Para aquellos en una situación de vida compartida, ya sea con familiares, amigos o personas confiables, activar la configuración es una forma efectiva de compartir juegos en una consola entre todos los usuarios. O, si tiene la edición de unidad de disco de 500 dólares, puedes simplemente insertar el disco. Eso todavía funciona, como siempre.