Cómo de potentes serán los nuevos chips A12Z de Apple

Tim Cook, CEO de Apple, durante el WWDC 2020.

Captura de pantalla: Apple

Durante el discurso inaugural de la WWDC 2020, Apple confirmó oficialmente que usaría sus propios procesadores en sus ordenadores portátiles y de sobremesa de ahora en adelante . No es un anuncio terriblemente sorprendente si tenemos en cuenta que llevan circulando rumores al respecto durante meses, pero es una buena noticia que Apple reconozca formalmente la existencia de su nuevo procesador A12Z Bionic. Sin embargo, lo que Apple no reveló fueron sus especificaciones. Sin número de núcleos. Sin frecuencia de reloj. Sin TDP. Solo unas pocas demos rápidas de vídeos en 4K corriendo en paralelo y el Shadow of the Tomb Raider ejecutándose a través de Rosetta 2 en Big Sur, el próximo macOS de Apple. Todo lucía bien, pero nadie explicó como de potentes serán los chips de Apple.

Advertisement

Existen rumores que dicen que su CPU posiblemente tenga 12 núcleos, ocho que manejarán tareas de alto rendimiento y cuatro núcleos energéticamente eficientes que llevaran tareas menos exigentes, y todo en 5 nm. Apple confirmó ayer que su procesador estará basado en su A12Z y que se encuentra en los iPads de este año (una CPU híbrida que usa cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia energética), por lo que es razonable suponer que su chip para ordenadores de sobremesa y portátiles tendrá una tecnología de núcleo híbrido también. Y dado que el A12Z es un procesador ARM, eso significa que chip de Apple procesará la información de manera diferente que las CPU Intel y AMD.

Básicamente, el A12Z es un procesador RISC (del inglés Reduced Instruction Set Computer, en español Computador con conjunto de instrucciones reducido). Las CPU Intel y AMD, como las que se encuentran en casi todos los ordenadores portátiles y de sobremesa en la actualidad, son CISC (del inglés Complex Instruction Set Computer, en español Computador con Conjunto de Instrucciones Complejas). Algunas ventajas de los procesadores RISC sobre los CISC es que tienen una mejor eficiencia energética y un rendimiento más rápido en algunas tareas. Sin embargo, los RISC requieren más RAM que los CISC para procesar la información porque ejecutan una instrucción por ciclo de reloj. Necesitan más memoria de trabajo para cargar cada instrucción, ya que ejecuta una instrucción cada vez, de lo contrario, podría formarse un cuello de botella en la CPU. Si ejecutases las mismas instrucciones CISC en una máquina RISC, también podría llevarte más tiempo; CISC fue diseñado para procesar múltiples instrucciones a la vez de la manera más eficiente posible.

Advertisement

Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con la velocidad del procesador? Bueno, dependiendo del tipo de programa que estés ejecutando, el procesador ARM A12Z de Apple podría ser más rápido o más lento que los procesadores Intel y AMD x86 simplemente por la forma en que maneja las instrucciones.

Rendimiento de la CPU

Por eso tuve que recurrir a Geekbench 5. Es difícil medir de forma efectiva el rendimiento de los procesadores de Apple, ya que tradicionalmente han sido creados para iOS y iPadOS y las aplicaciones en esos sistemas operativos no están diseñadas para las mismas tareas (o el mismo hardware) que aquellos para macOS o Windows 10. Pero el A12Z que se encuentra en el último iPad sigue siendo lo más parecido que tenemos en estos momentos para hacernos una idea de cómo funcionará en macOS el chip de Apple contra los de Intel y AMD. Por lo tanto, si bien su rendimiento podría no estar a la par con el A12Z que vaya destinado al Mac, podemos tener hacernos idea aproximada de cómo de bien responderá frente a los Macs actuales y a sus competidores .

Advertisement

El chip A12Z en el nuevo iPad Pro tiene una puntuación de 1114 en el rendimiento de núcleo único y una puntuación de 4654 en el multinúcleo . (Puedes buscar el resto de resultados aquí.) Y si echas un vistazo al resultado de Geekbench 5 para un MacBook Pro 13 de 2020 —que tiene un Intel Core i7-1068NG7 de 4 núcleos y 16 GB de RAM— verás que los números no son muy diferentes. El MacBook Pro 13 obtuvo una puntuación de 1260 en el benchmark de núcleo único y un 4676 en el multinúcleo .

Así que, según el Geekbench 5, el rendimiento del A12Z es similar al de la CPU Intel de décima generación, tanto en la versión de un solo núcleo como en la multinúcleo . No está mal, aunque parece que se necesitan cuatro núcleos más para que el A12Z esté a la altura de Intel. Pero recuerda, el A12Z es una CPU híbrida, por lo que es probable que estas puntuaciones estén basadas en sus cuatro núcleos dedicados al rendimiento, no en los ocho . A simple vista, lo que me dicen estas puntuaciones es que el chip de Apple podría terminar siendo un potente procesador, siempre y cuando la versión de Mac realmente tenga esos 4 núcleos adicionales que se rumorea (lo que haría que tuviese un total de 12 núcleos, muchos más de los 4 actuales del MacBook Pro).

Advertisement

Si realmente quiere competir con ellos, el número de núcleos dedicados al rendimiento debería estar a la misma altura de lo que Intel y AMD están ofreciendo . Tomemos, por ejemplo, el portátil Predator Triton 500 de Acer, que tiene un Intel Core i7-10785H. Se trata de uno de los procesadores de rendimiento móviles de Intel y tiene seis núcleos. En la prueba de un solo núcleo, consigue sacar 100 puntos más que el iPad (1223) y en la prueba multinúcleo obtiene hasta 2000 puntos más (6408). Probablemente esto ocurra porque Intel puede aprovechar mejor los seis núcleos que corren a la velocidad de reloj más alta posible , mientras que el A12Z del iPad solo tiene esos cuatro núcleos dedicados al rendimiento. Eso significa que los procesadores A12Z actuales que tiene el iPad tendrían problemas en comparación con el MacBook Pro de 16 pulgadas que se vende ahora , que también comparte el mismo procesador que el Predator Triton 500. Serán absolutamente necesarios más núcleos para superar o competir con los procesadores móviles de Intel. De momento, parecen estar más o menos a la altura en velocidades de un solo núcleo y multinúcleo (cuando corresponde).

Sin embargo, no creo que consiga quitar el podio del procesamiento multinúcleo a AMD, ya sea en un ordenador portátil o en un sobremesa . AMD es una bestia exprimiendo el rendimiento multinúcleo . Aquí están los resultados de Geekbench 5 en mi equipo personal (que construí a principios de 2019) con un AMD Ryzen 7 2700X de última generación, una GTX 1080 Ti y 16 GB de RAM DDR4, con Windows 10 versión 1903:

Núcleo único: 1064

M ultinúcleo : 6971

El Ryzen 7 2700X también es una CPU de 8 núcleos, y al igual que Intel puede aprovechar los ocho núcleos que funcionan a la velocidad de reloj más alta posible , mientras que el A12Z no puede. Pero según estos números, Apple podría estar a la par o superar ligeramente a AMD en el rendimiento de un solo núcleo.

Advertisement

Pero es una CPU de sobremesa mucho más antigua. Ahora veamos el A12Z en comparación con una CPU móvil más nueva de AMD. Aquí hay algunos resultados d el Asus ROG Zephyrus G14 con un AMD Ryzen 9 4900HS, un procesador móvil de 8 núcleos:

Núcleo único: 1104

Multinúcleo : 6226

¿Y por qué no compararlo con la última CPU de sobremesa barata de AMD también? Estos son los números de la CPU de 4 núcleos Ryzen 3 3100 de AMD:

Núcleo único: 1085

Multinúcleo : 4723

Una vez más, AMD se lleva la palma en procesamiento multinúcleo, sin embargo, el A12Z del iPad tiene un rendimiento de un solo núcleo ligeramente mejor que el Ryzen 3 3100 y el Ryzen 9 4900HS. En comparación con los productos Mac actuales disponibles, como el MacBook Pro 13, el A12Z resulta tan rápido en el procesamiento de un solo núcleo y en el multinúcleo como las opciones de rango bajo-medio de Intel y AMD. Si logra escalar el rendimiento m ultinúcleo , en teoría podría competir en multinúcleo de AMD. Pero aumentar los núcleos puede ser difícil, por lo que Apple tendrá un enorme desafío por delante tanto para escalar el rendimiento d el hardware como para aprovechar ese aumento de núcleos a nivel de software.

Advertisement

El rendimiento de la GPU

Ahora tengamos en cuenta el rendimiento de la GPU: Apple nos dejó algunas pinceladas durante la presentación con su demo de Shadow of the Tomb Raider. Sin embargo, Apple no dio muchos detalles sobre cómo había configurado su dispositivo para la demo. Sabemos que el juego estaba siendo emulado a través de Rosetta 2 y se estaba jugando a una resolución de 1080p. Parecía haber estado corriendo a 30 frames por segundo o incluso algo más y con una configuración gráfica entre rango medio-alto. Eso lo pondría en un rendimiento a la altura de la GTX 1050 de Nvidia, si la demo de Apple realmente se ejecuta desde una GPU integrada y no desde una tarjeta gráfica dedicada, pero vamos a suponer que fue una GPU integrada.

Advertisement

Para una GPU integrada, ese tipo de rendimiento es una locura. Incluso el mejor procesador APU del mercado, una Vega 11 de AMD, no puede lograr ese tipo de rendimiento. Según Tom’s Hardware, las APU Ryzen actuales con gráficos Vega 11 son aproximadamente 2,5 veces más rápidas que las UHD Graphics 630 de Intel. Al observar específicamente Shadow of the Tomb Raider, Tom muestra que la GTX 1050 es un 74% más rápida que la Vega 11 y un 150% más rápida que la UHD 630 (a 720p). La Vega 11 maneja un promedio de 50 fps, por lo que eso no solo significaría que el juego está corriendo a más de 30 fps durante la demo de Apple, sino que también hace suponer que Apple tendría la GPU integrada más rápida del mercado.

Pero sin conocer todas las configuraciones del juego, es difícil decirlo con certeza. Si el chip de Apple puede lograr el tipo de rendimiento de CPU y GPU que sugiere el rendimiento actual del iPad y la demo cuidadosamente preparada de Apple, seguramente podría superar lo que Intel y AMD están ofreciendo en este momento. Lo que también explicaría los rumores de que está planeando poner primero el nuevo A12Z en su MacBook Pro. Este es el tipo de magia que necesita si pretende llevar su chip a todos sus ordenadores portátiles y de escritorio en los próximos años y reemplazar a Intel no solo en los ordenadores portátiles, sino también en los Mac Pro con Intel Xeon.

Advertisement

El rendimiento podría ser realmente tan increíble como afirma Apple. Pero no lo sabremos con seguridad hasta que podamos poner a prueba este nuevo procesador en un entorno macOS. Por eso, aunque tengamos una idea básica de lo rápido que podría resultar para los Mac el cambio de Apple a ARM, no sabremos más hasta finales de este año.