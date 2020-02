Deberías pensártelo dos veces antes de poner neumáticos de automóvil a tu motocicleta

Como decididamente no soy motociclista, no sabía que hay personas que a veces cambian los neumáticos de sus motos por unas de auto. Si estás pensando en probarlo, aquí tienes algunas cosas a tener en cuenta.



Al parecer, las personas que realizan este intercambio se denominan “dark siders”. Una historia de 2016 en la revista Rider los describió así:



Dark Siders (se llaman así) son parte de uno de los grupos de motociclistas más evangélicos que he encontrado. Les apasiona la práctica de usar neumáticos de automóvil en lugar de los neumáticos de motocicleta. Y están más que ansiosos de profesar dichas creencias con la esperanza de que otros también puedan ver la luz. O la oscuridad, por así decirlo. Limita con un movimiento religioso. No hace falta decir que no fue difícil entender su versión de la historia. De hecho, después de dar la noticia, pronto me inundaron los correos electrónicos de otros Dark Siders, cada uno con su entusiasmo compartiendo su testimonio personal, contando su conversión a una vida de montar en el lado oscuro, para jamás volver a lo convencional. “Recuerda, la tierra también fue plana”, me dijo un Dark Sider.