El actor de la Montaña de Juego de Tronos rompe un récord mundial al levantar 500 kilos

La Montaña, a punto de demostrar su fuerza aplastando algo. Imagen : HBO.

¿Recuerdan a Gregor Clegane, mejor conocido como “La Montaña” en Juego de Tronos? Bueno, el actor responsable de interpretarlo no solo es físicamente enorme de aspecto, sino que también tiene una fuerza descomunal: ha roto el récord mundial de peso muerto al lev antar 501 kilos.

Hafþór Júlíus Björnsson, que en el mundo del levantamiento de pesas es conocido como Hafthor, es un atleta nacido en Islandia que se ha dedicado toda su vida a levantar mucho peso, tanto así que ha ganado la competencia de El hombre más fuerte del mundo en 2018, pero parece que todavía quería más.

Recientemente el atleta y su gimnasio han publicado un video en el que demuestran la recta final en su camino a romper el récord mundial de levantamiento de peso muerto, hasta que por fin lo logra. En el video lo puedes alrededor del minuto 15:20.

Durante los minutos anteriores a su logro vemos cómo va incrementando poco a poco el peso que levanta, supervisado por su entrenador y su médico, hasta que por fin logra levantar un total de 501 kilos, una cantidad prácticamente inhumana. Hasta ahora, el récord mundial lo poseía un inglés llamado Eddie Hall (casi 500 kilos), quien ha comenzado el debate acerca de si deberían darle el nuevo récord a Hafthor o no, debido a que no logró su levantamiento en una competencia oficial o delante de un árbitro. Pero se lo otorguen de manera oficial o no, no queda duda alguna de que La montaña no solo es un titán en Juego de tronos sino también en el mundo real. [Hafþór Björnsson (Instagram) vía Gamespot]