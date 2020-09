El Apple Watch Series 6 sigue siendo el mejor smartwatch, pero no mejora en gran cosa a su predecesor

Imagen : Caitlin McGarry

He estado usando el nuevo Apple Watch Series 6 todos los días (y noches) durante casi dos s emanas, y tengo que decirlo: este sí que es un buen smartwatch. De hecho, es el mejor.

Pero antes de probar éste, usaba un Apple Watch Series 5, y un Series 4 antes incluso, y usar ahora el Series 6 no es que resulte muy diferente. Muchas de las nuevas funciones del reloj vienen en forma de mejoras de software de watchOS 7, que llegarán a todos los Apple Watch desde el Series 3 en adelante. Y las funciones estrella del Series 6, un sensor de oxígeno en sangre y un procesador más rápido, no cambiarán significativamente la experiencia del día a día.

Creo que ese sensor será importante dentro de un tiempo, y da pistas sobre los planes futuros que tiene Apple para este reloj. Pero en estos momentos, mi nivel de oxígeno en sangre es solo otra métrica que puedo ver en una aplicación.

Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 6 ¿QUÉ ES? El smartwatch estrella de Apple. PRECIO Desde 429 euros. NOS GUSTA Mayor duración de la batería y carga más rápida; colores nuevos; tiene mucho potencial para hacer un buen seguimiento de salud. NO NOS GUSTA De momento no hay forma de sacarle partido a algunas métricas.

Hablemos de sangre

Los Apple Watch Serie 6 fueron rediseñados para incluir un sensor de oxígeno en sangre. El cristal trasero del reloj ahora incluye cuatro grupos de luces LED (rojas, infrarrojas y v erdes) y cuatro fotodiodos colocados entre ellos. Las luces rojas e infrarrojas apuntan a los vasos sanguíneos que hay en el interior de tu muñeca, y luego los fotodiodos se encargan de capturar esa luz. Si tu sangre es de color rojo oscuro, significa que está menos oxigenada; y si la sangre tiene un color rojo más brillante estará más oxigenada.

Para medir tu oxígeno en sangre deberás quedarte completamente quieto y colocar la muñeca sobre una superficie y esperar 15 segundos para que pueda realizar correctamente el análisis. Si te mueves en algún momento o si tu brazo está colocado en un ángulo raro, no podrá realizar una lectura correcta. No tengo ningún problema de salud conocido y mis lecturas dieron un resultado constante en torno al 95-100%. Estas pruebas ad-hoc están bien, pero lo que me resulta real mente intere sante son las comprobaciones continuas que realiza el reloj en segundo plano, incluso mie ntras duermes . Mis niveles de oxígeno en sangre oscilan constantemente entre el 91 y el 100%.

La medición del oxígeno en sangre no te dice gran cosa Imagen : Caitlin McGarry

( Se han levantado ciertas dudas respecto a si las mediciones de oxígeno en sangre pueden verse distorsionadas por el tono de piel. Como anécdota, mi marido, que es latino de piel morena, no tiene problemas de salud conocidos y los niveles que marcó el Series 6 mostraron mediciones normales también )

El sensor SpO2 del Series 6 no es que sea un gran avance dentro del mundo de los relojes inteligentes. Los wearables de Fitbit llevan incluyéndolo años. No son capaces de realizar controles puntuales del nivel de oxígeno en sangre, como sí hace el Series 6, pero como le pasa al Apple Watch, tampoco hacen nada realmente con esos datos. Es solo otra métrica más dentro de una aplicación.

Apple ha lanzado tres estudios clínicos junto con el lanzamiento del Series 6 para analizar el vínculo entre los niveles de oxígeno en sangre y el asma, la insuficiencia cardíaca y ciertos virus respiratorios (como el covid-19 o la gripe). Si se encuentran ciertas conexiones podrán desarrollar mecanismos de alerta para cuando existan motivos de preocupación , pero esto está aun muy lejos de hacerse realidad. Estoy e ntusiasma d a con el posible potencial del Series 6, pero est o es todo lo que hay a día de hoy .

Sigue siendo un gran medidor de actividad

Además de las funciones del sensor de oxígeno en sangre, el Series 6 está equip a d o con las mismas funciones de seguimiento de la salud que traen los Series 4 y 5, incluido el sensor eléctrico de frecuencia cardíaca. Y el Series 6 hace un seguimiento excelente de la actividad física, al igual que ocurría con los Apple Watches anteriores.

El altímetro always-on del Series 6 (que también trae el Watch SE) es genial si te puede interesar una función así. Probé el reloj durante una caminata por la montaña y fue bastante divertido ver en tiempo real a cuanto iba subiendo por encima del nivel del mar.

El reloj ahora también te indica tu puntuación Vo2 Max, que es una medición que indica el oxígeno que usa t u cuerpo durante el ejercicio. Una puntuación más alta implica que tu capacidad cardiovascular es bastante buena. Pero la aplicación Salud de iOS — donde puedes ver todas estas métricas — no te dice cuál es una buena puntuación. La mía va de 31 a 37, pero tuve que buscar en Google qué significaba esto. El rango normal varía según la edad y el sexo, pero la aplicación Salud tampoco te dice cuál es . Dado lo que el reloj sabe sobre mí —incluido mi edad, peso, frecuencia cardíaca e incluso cuando menstruo— espero que me ofrezca algo más de contexto sobre mi salud.

Y ese es mi mayor problema con el Series 6. Es capaz de mucho: analizar mi sueño, monitorizar mis niveles de oxígeno en sangre, medir mi aptitud cardiovascular, y sin embargo, no logra poner en contexto todas esas métricas para que las pueda utilizar para algo . El Apple Watch es muy bueno midiendo cosas. Solo quiero que use esos datos para darme consejos útiles .

La batería ha mejorado, pero sigue sin impresionar lo más mínimo

La pregunta que me hacen con más frecuencia sobre el Series 6, además de sus funciones de salud, es sobre la duración de la batería.

El despiece que hicieron en iFixIt reveló que el Series 6 tiene una batería un poco más grande que sus predecesores y, según mi experiencia, el reloj dura aproximadamente 30 horas con una carga. Esto incluye su uso durante la noche para hacer un seguimiento de mi sueño y aproximadamente 60 minutos al día de entrenamiento con el GPS activado El seguimiento del sueño agota aproximadamente un 10% de la batería (con un Series 4 esa actividad se llevaba casi el 20%). ¿Es el smartwatch con más aguante? Ni de lejos.

Además del tamaño de la batería, Apple ha mejorado el tiempo de carga, y la diferencia es notable. Puedes llenar casi el 80% de una batería completamente descargada en una hora, y el 100% en 90 minutos. Por lo general, me suele quedar el 35% cuando lo pongo a cargar por la noche . Mi iPhone ahora me avisa cuando el reloj está completamente cargado, por lo que no me olvido nunca de ponérmelo de nuevo antes de dormir . Es algo que forma parte ya de mi rutina. Pero otros relojes aguantan mucho más que el Apple Watch, y eso es un hecho.

La batería es algo más grande y se carga más rápido que en relojes anteriores. Imagen : Caitlin McGarry

El seguimiento del sueño es algo que viene con watchOS 7, no algo específico del Series 6 , y sinceramente, está bien. Simplemente no es que aporte mucho, a parte del tiempo que has dormido . En este apartado, Fitbit a ú n lo hace mejor. Sus relojes inteligentes distinguen entre s ueño ligero, profundo y REM, y proporcionan más información sobre est a s etapas del sueño y sobre cómo afectan a t u salud en general. Est o es lo que quiero ver en el Apple Watch.

Pero me gusta llevar el rel oj por la noche únicamente porque me parece mucho más agradable despertarme con vibraciones en la muñeca que con la alarma de mi iPhone.

Más rápido y con más brillo

Hay otras tres características que diferencian los relojes Series 6 de los Series 5: Nuevos colores (como puedes ver, los modelos en aluminio rojo y azul son preciosos), una pantalla más brillante y un SoC más r ápido. No merece la pena que te compres uno si tienes ya un Series 5, pero si tienes un Series 3 o anterior, verás notables mejoras.

Ahí va mi recomendación: si tienes un Apple Watch más antiguo y estás pensando en una actualización, el Serie 6 es el reloj por el que deberías apostar (si realmente te preocupan las funciones de salud). Si tienes un Series 4 o 5, espérate hasta que Apple habilite funciones que usen el sensor de oxígeno en sangre (o quizás espera al posible rediseño de su próximo Series 7). Y si eres nuevo en el mundo de los relojes inteligentes en general, posiblemente debas ir con el Apple Watch SE, que es más barato y sigue siendo muy bueno.

