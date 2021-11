Jawed Karim, uno de los tres fundadores de YouTube, célebre por aparecer en el primer vídeo de la plataforma, predice que YouTube entrará en declive cuando elimine el contador de ‘no me gusta’ de todos sus vídeos.

“No existe un solo creador de YouTube que piense que eliminar los ‘no me gusta’ sea una buena idea —escribió Karim en su comunicado—. ¿Por qué haría YouTube este cambio que no gusta a nadie? Hay una razón, pero no es buena, y no se dará a conocer públicamente (...) La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial en una plataforma de contenido generado por el usuario. Porque no todo el contenido generado por el usuario es bueno. De hecho, la mayor parte no es buena. La idea es que, entre la avalancha de contenido, hay grandes creaciones esperando ser expuestas. Y para que eso suceda, las cosas que no son buenas tienen que desaparecer lo más rápido posible. El proceso funciona y tiene un nombre: sabiduría de las multitudes. El proceso es interrumpido cuando la plataforma interfiere. Entonces, la plataforma inevitablemente entra en declive”.

Esta es la segunda vez que el empresario, que mantiene un perfil bajo, critica públicamente a Google. La primera fue en 2013, cuando YouTube requirió una cuenta de Google+ para comentar en los vídeos. Karim cambió la descripción de “Yo en el zoo”, el primer vídeo que se subió a YouTube, por un breve mensaje: “¿Por qué coño necesito una cuenta de Google+ para comentar un vídeo?”. Ahora ha vuelto a editar la descripción del vídeo para criticar la decisión de eliminar el número de ‘no me gusta’ , algo que también han criticado creadores de contenido como Marques Brownlee y Linus Tech Tips.

YouTube anunció la semana pasada que ocultaría el contador de ‘no me gusta’ para combatir los “ataques de dislikes”, un tipo de acoso que ocurre especialmente en canales pequeños cuando los usuarios bombardean un vídeo de ‘no me gusta’ en una especie de linchamiento. La compañía aseguró que la cantidad de ‘no me gusta’ no tiene un impacto notable en la audiencia, y por lo tanto no sirve como una herramienta para juzgar la calidad de un vídeo.