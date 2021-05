Gif : YouTube

El pasado mes de marzo hablamos de un vídeo que se había hecho viral en el interior de una bolera y que dejó a todo el mundo con la boca abierta, tanto, que el director James Gunn pidió contar con su creador para el rodaje de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Su última pieza no hace más que confirmar el talento de Jay Christensen.

Aquella obra , titulada “Right Up Our Alley”, era una auténtica master class pilotando un dron. Un espectacular plano secuencia en el interior de una bolera donde todo lo que veíamos era real, ni un solo corte ni CGI por medio. Veamos el vídeo:

La semana pasada, Christensen subió a su cuenta de YouTube un nuevo clip bajo el título de The Quack Attack is Back. Una pieza similar en su ejecución, otro plano secuencia alucinante cambiando el decorado al interior del Mall of America, un centro comercial en las afueras de Minneapolis (uno de los más grandes de Estados Unidos) que cuenta con atracciones en su interior.



En la pieza, el dron sigue las andanzas de unos patinadores para luego atravesar el inmenso centro y sus atracciones. Veamos el vídeo:

Para lograr lo que vemos, Christensen, de 25 años, ha perfeccionado el vuelo en vídeo con drones FPV (first-person view), un tipo de dispositivo generalmente más pequeño y liviano que otros drones con cámara y que está controlado por el usuario a través de gafas de estilo de realidad virtual que permiten ver lo que hace el dron.



El joven ha contado a varios medios que se dedicó a la realización de películas con drones en la escuela secundaria. Desde entonces, está fascinado con la tecnología como una forma de mejorar la historia, no solo para mostrar tomas geniales.



Rally Studios, la casa de producción donde Christensen ha trabajado durante dos años, produjo el video de la bolera para promover el Bryant Lake Bowl & Theatre en Lake Street. Christensen contó entonces que pasó un día con su equipo planificando la toma, con el diseño de sonido agregado en la postproducción.



Si quieren seguir sus trabajos en su cuenta de YouTube ha subido 6 vídeos, todos brillantes y pequeñas obras de arte. [YouTube]