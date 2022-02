By

A comienzos del año pasado (sí, parece que han pasado varias vidas) el nombre de Jay Byrd Christensen se hizo tremendamente popular por sus espectaculares tomas a través de un dron. Christensen ha vuelto a asombrar al público con su última pieza.



Para que nos hagamos una idea del nivel de este experto piloto de drones, tras su primer vídeo viral, aquel bautizado como “Right Up Our Alley” donde veíamos un único y alucinante plano secuencia grabado en la bolera Bryant-Lake de Minneapolis, el director de cine James Gunn lo reclutó para el rodaje de la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia.

Unos meses después, aparecía otra pieza que dejaba al público con la boca abierta, un nuevo clip bajo el título de The Quack Attack is Back, otro plano secuencia asombroso cambiando el decorado al interior del Mall of America, un centro comercial en las afueras de Minneapolis (uno de los más grandes de Estados Unidos) que cuenta con atracciones en su interior.

El último vídeo es, quizás, el más espectacular de todos. Christensen nos adentra en el All Star de la Liga Nacional de Hockey para volver a dejarnos con la boca abierta. Veamos primero la secuencia :

Sí, lo que vemos es real, no hay nada de CGI. Christensen llevó un dron dentro del T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, para el partido de las estrellas y el resultado fue simplemente espectacular.



¿Y cómo logra ese nivel en sus clips? Christensen, de 25 años, ha perfeccionado el vuelo en vídeo con drones FPV (first-person view), un tipo de dispositivo generalmente más pequeño y liviano que otros drones con cámara y que está controlado por el usuario a través de gafas de estilo de realidad virtual que permiten ver lo que hace el dron.



Por cierto, si quieres ver todo el trabajo del piloto de drones puedes pasarte por su cuenta de YouTube, donde ha subido todas estas pequeñas obras de arte. [YouTube]