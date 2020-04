El sencillo truco para hacer que tu mascarilla casera contra el coronavirus sea mucho más efectiva: una media

Filed to:

Foto : Universidad Northwestern

Dos ingenieros de la Universidad Northwestern aseguran haber encontrado una manera de hacer que esa mascarilla casera que has cosido con esfuerzo te proteja contra los patógenos casi tanto como una mascarilla de grado quirúrgico. Solo necesitas unas medias de nylon y unas tijeras.



Antes de nada dos advertencias previas : el estudio publicado por estos dos científicos aún no ha sido revisado por pares. En otras palabras, que las conclusiones a las que llegan podrían ser desmentidas por el resto de la comunidad científica. La segunda advertencia es algo que ya sabemos, pero conviene repe tirlo de vez en cuando. Las mascarillas o tapabocas no son una manera 100% segura de prevenir el contagio de covid-19. Su mayor utilidad es precisamente impedir que seamos nosotros los que podamos contagiar a otros si tenemos la enfermedad sin síntomas o estos aún no han aparecido.

Dicho esto, el truco que explican en la Northwestern no tiene nada de malo incluso aunque las conclusiones de sus creadores no sean del todo exactas . Lo único que perdemos por intentarlo es un par de medias de nylon tipo panty .

Lo que los dos ingenieros han descubierto es que la tela de este tipo de medias, combinada con cualquier otro tejido aísla hasta del 75% de los patógenos del aire, un nivel comparable al de las mascarillas quirúrgicas. De hecho, combinado con una mascarilla de este tipo, la protección que ofrecen sube al nivel de un respirador N95 (95% de protección).

Lo ideal es cortar un anillo de entre 8 y 10cm de ancho de la media y llevarla por encima de la mascarilla al más puro estilo atra cador de bancos. Los autores del estudio no especifican si se puede cortar la media para integrar el tejido por debajo de la mascarilla, pero es probable que si se pueda si somos buenos con el hilo y la aguja. E l objetivo es lograr que el aire que respire mos pase por ese doble filtro de la las dos telas, la de la mascarilla y la de la media. La conclusión del estudio es que añadir el tejido de nylon de la media incrementa la eficacia de las mascarillas caseras entre un 15 y un 50%. No perdemos nada por probar. Bueno sí, perdemos una media. [Universidad Northeastern vía Fast Company]