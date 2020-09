Foto : Joanna Nelius / Gizmodo.

El gaming basado en la nube de Xbox Game Pass, originalmente llamado Project xCloud, por fin llegó el pasado 15 de septiembre. Es un servicio de streaming de juegos como GeForce Now y Google Stadia que permiten jugar videojuegos a través de streaming mediante wifi o una conexión móvil. No es necesario descargar ni instalar, lo único necesario es la aplicación para acceder a los juegos. No todos los juegos que se ofrecen en Xbox Game Pass están habilitados para la nube, pero aún así son muchos, exactamente 169 en este momento, que es más del doble del tamaño de la biblioteca de Stadia, pero aún palidece en comparación con los más de 650 juegos de Nvidia GeForce Now. Debo decir que me está gustando el servicio de streaming de juegos de Xbox Game Pass, pero todavía hay algunos problemas que debe resolver.



No parece que los juegos en la nube vayan a ser una moda pasajera. Varios desarrolladores firmaron recientemente acuerdos con Google para crear juegos exclusivamente para Stadia, Nvidia acaba de lanzar una versión para ChromeOS de GeForce Now, e incluso Amazon está creando su propio servicio de juegos en la nube. Pero, ¿optará más gente por jugar juegos como Metro Exodus en sus teléfonos en lugar de una PC o consola? Incluso con una buena conexión a Internet, no imagino que más personas utilicen sus teléfonos como su dispositivo de juego principal, al menos no en mucho tiempo. El streaming de juegos se trata de tener más opciones. Te permite jugar donde quieras y como quieras. Es bueno tener la opción de jugar a algo durante un largo viaje por carretera o mientras te relajas en la cama. Es algo bueno.

Xbox me proporcionó un Samsung Note 20 5G y un control Razer Kishi para probar su servicio de streaming de juegos en Android, lo cual fue bueno porque prefiero inmensamente un gamepad para smartphones que un mando normal de consola. De este modo, se siente similar a usar una Nintendo Switch.

Al abrir la aplicación y profundizar en las opciones de juegos, queda rápidamente claro que Xbox Game Pass supera en variedad juegos a Stadia, probablemente su competidor más conocido y principal. Tacoma, Subnautica, Blair Witch, Afterparty, Journey to the Savage Planet, entre otros, son algunos de los juegos que Stadia no tiene. Xbox Game Pass tiene más juegos que me interesan. Y aunque tengo copias para PC de la mayoría de los juegos que mencioné anteriormente, poder hacer streaming a mi teléfono es una buena novedad. Por otro lado, el streaming de juegos con Xbox Game Pass no tiene Borderlands 3, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 u otros juegos de “renombre”. Tiene muchos juegos populares, no me malinterpretes, pero Stadia tiene más juegos de disparos en primera persona que me gustan.

Quizás un gran problema (o un algo bueno, dependiendo de tus hábitos de juego) es que el servicio está completamente basado en suscripción. Es excelente para ahorrar dinero y tener acceso a una gran biblioteca de grandes títulos, pero también hay algo atractivo en el modelo comercial de Stadia. Stadia no requiere de una suscripción mensual. Sencillamente compras el juego y es tuyo para guardarlo y jugarlo en tu teléfono, ordenador o TV. En el caso de la alternativa de Xbox xCloud, no puedes hacer streaming de juegos a tu smartphone sin una suscripción, y si cancelas la suscripción ya no podrás acceder a ese juego a menos que lo compres directamente.

No diría que un modelo es mejor que el otro. Con Xbox Game Pass, puedes probar un juego para ver si te gusta antes de gastar 30 dólares o más, pero tendrás que pagar 15 dólares por el servicio cada mes. Si juegas más de un puñado de juegos al mes, la suscripción definitivamente vale la pena. Pero de nuevo, no tienes que suscribirte a nada para usar Stadia en tu teléfono.

Sin embargo, lo que me sorprendió fue el rendimiento en comparación con Google Stadia. A veces tuvo problemas. A pesar de que estaba conectada a mi red wifi, con una velocidad de descarga de más de 300 Mbps, algunos juegos se retrasaron en el apartado visual, auditivo o en ambos. Los juegos en streaming se verán afectados por las malas condiciones de la red, eso es obvio, pero no hay razón para que Halo: Reach falle con una buena conexión wifi. Incluso el tema musical que se reproducía en el menú principal sonaba como una señal de radio entrando y saliendo, y eso continuó hasta el comienzo del juego. Reiniciar toda la aplicación pareció solucionar el problema, pero luego me encontré de forma rutinaria con un problema importante al intentar que Halo: Reach y el resto de la colección Master Chief se cargaran nuevamente en la plataforma.

Cuando reinicié el juego, el tema musical se reproducía sin problemas, pero toda la pantalla estaba en negro, salvo el logotipo de Halo en la esquina inferior derecha. Podía usar el joystick para moverme entre las opciones del menú principal, y podía escuchar el pequeño “zumbido” y el “clic” mientras lo hacía, pero no tenía idea de lo que estaba seleccionando.

Intenté cargar otro juego, Journey to the Savage Planet, y no tuve problemas. El juego se cargó bien y lo disfruté sin problemas. Tampoco tuve problemas con Forza Horizon 4 y algunos de los otros 13 juegos en total que probé en la categoría “Funciona muy bien en dispositivos móviles”. Otros juegos que probé que no estaban en esa categoría fueron Blair Witch y Destiny 2, y aunque pude hacer que se cargaran, me tomó un par de minutos. (Destiny 2 en Stadia se carga un poco más rápido). Una vez cargados, pude jugar bastante bien, salvo por algunos pequeños contratiempos.

El streaming de juegos con Xbox Game Pass tiene las mismas deficiencias que el streaming de juegos de cualquier otra plataforma. Los problemas con la red o el servidor pueden causar retrasos y una latencia elevada, tiempos de carga prolongados y otras cosas que simplemente no suceden cuando juegas un juego que se ha instalado directamente en tu propia PC o consola. Cuando el streaming funciona, funciona bien, pero cuando no funciona, te dan ganas de arrojar tu teléfono por el balcón.

Me gusta la tecnología, y creo que esta es una de las principales razones por las que Microsoft tiene una oportunidad en la próxima generación de guerras de consolas. Cuando funciona, el streaming de juegos con Xbox Game Pass es un servicio sólido y una especie de añadido extra para las personas que ya se suscriben para jugar a estos títulos en sus nuevas consolas. Como un servicio independiente, es un poco menos atractivo que algo como Stadia, pero puedo ver a xCloud como una buena alternativa para padres con hijos que no quieren o no pueden gastar cientos de dólares en una nueva consola. Aquellos de nosotros que hemos estado acostumbrados a los juegos de consola o PC durante décadas, probablemente no usemos el streaming de juegos como nuestra forma principal de jugar, pero es bueno tener la opción.