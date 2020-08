Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Si planeas comprar una de las nuevas consolas que llega n en Navidad y deseas aprovechar sus promesas más técnicas es probable que lo que busques sea un televisor con soporte HDMI 2.1. No hay muchos televisores a prueba de futuro y que no sean OLED disponibles en el mercado por menos de $1500 .

El HDMI 2.1 era una de mis prioridades cuando decidí abandonar mi bohemio y viejo proyector en favor de un televisor hecho y derecho. Mientras estudiaba las características de mi próximo televisor me asignaron el análisis del X900H de Sony. D espués de pasar unas semanas con é l me ha convencido tanto que ya se que será mi próximo televisor. P or supuesto, la elección no está exenta de algunas pegas bastante grandes, pero ¡Ey! El presupuesto es limitado .

El X900H 4K HDR full array LED se anunció en el CES de 2020. Se trata también de una de sus unidades más asequibles, aunque sigue siendo significativamente más caro que algunas otras opciones con características similares ahí fuera . La versión de 55 pulgadas de este televisor comienza en unos 1 000 dólares y sube hasta los 2 800 para el modelo de 85 pulgadas. Llegados a este precio probablemente valga la pena preguntart e si prefieres invertir en un OLED. Pero después de analizar el modelo de 65 pulgadas, que se vende por alrededor de 1 400, creo que es un modelo lo bastante sólido como para recomendarlo (y recomendármelo) tanto si lo quieres usar para jugar , como si la usabilidad es para ti algo tan importante como lo es para mí.

Antes de desgranar sus virtudes, c omencemos por el enorme elefante en la habitación y el mayor problema con este televisor en el momento de escribir este artículo: compatibilidad con HDMI 2.1.

Si planeas aprovechar al máximo las ventajas visuales que ofrecen la Xbox Series X y la Playstation 5 de próxima generación necesitarás un televisor con puertos HDMI 2.1 compatibles con juegos 4K a 120Hz. El X900H se comercializa como una de las unidades “Ready for PlayStation 5" de Sony, el otro es el LED Z8H 8K HDR Full Array, que comienza en unos inalacanzables 6 000 dólares y que encima no es compatible con todas las funciones del HDMI 2.1 . Sony confirmó a Gizmodo que el X900H admitirá eARC, el modo de baja latencia automática (ALLM), las tasas de actualización variable (VRR) y 4K120. Sin embargo, a día de hoy t odavía no están disponibles todas estas características. Sony nos explicó que las funciones llegarán con una actualización de firmware, pero la compañía aún no ha especificado cuándo sucederá eso.

No es que vayamos a dudar de la palabra del señor Sony, pero a día de hoy no sabemos cuál es el calendario para esas actualizaciones. Es por ello que quiero comenzar este artículo lanzando esa advertencia para quienes estas funciones sean una prioridad absolutamente decisiva. Si es tu caso tal vez prefieras esperar o considerar otro modelo como el Vizio 2020 que ya viene de serie con estas características y cuya review pronto os ofreceremos por aquí .

Personalmente, no tengo ningún problema con esperar. Aún tengo que jugar a varios juegos de PS4, así que puedo tomarme mi tiempo hasta que Sony actualice el televisor, si es que finalmente implementa ese soporte. Mientras tanto, el televisor me ofrece tantas ventajas que es difícil de rechazar: control remoto de Google Assistant con voz, Chromecast incorporado y soporte para dispositivos Apple AirPlay, HomeKit y Amazon Alexa.

He aquí la razón (tan personal como cualquier otra) por la que el Sony me ha ganado por encima de, digamos, un Vizio P-Series Quantum X ($ 1 500) o cualquier otro fabricante de televisores que asegura que será compatible con el estándar HDMI 2.1 en sus modelos más nuevos. Realmente me gusta el Android TV de Sony, la interfaz y el diseño de la unidad física. Comencemos por Android TV. M e ha sido mucho más fácil de navegar que cualquier configuración de Roku. También es mucho más limpio que Roku u otros sistemas operativos personalizados como Tizen o WebOS. Esto es una cuestión de preferencia personal, por supuesto. M e gusta lo natural que es el sistema, cómo se integra con las cuentas que ya tengo y lo atractivo que es visualmente . Me encontré prefiriendo e l menú de navegación del X900H incluso por encima de mi Apple TV la mayor parte del tiempo.

Todo lo que venga de TCL, el otro gran fabricante de televisores Android, habría sido muy atractivo y probablemente mucho menos costoso, pero no puedo justificar esperar a que la compañía comience a presentar más modelos, s i es que alguna vez lo hace (Actualmente se ofrece solo en la Serie 3). Debo admitir que esta es una preferencia muy personal, y es posible que te gusten más otros sistemas operativos, pero realmente me encanta Android TV. También realmente odio tanto la experiencia de Roku y su falta de soporte para tantas aplicaciones.

Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Obviamente, la solución para integrar el sistema operativo en cualquier otro televisor es simplemente comprar un decodificador, p ero me siento cómoda pagando un poco más por un televisor que simplemente funciona como yo quiero, sin necesidad de un dispositivo externo . El caso es que necesito un televisor nuevo porque la sala de estar de mi nuevo domicilio es tan luminosa que no puedo usar mi viejo proyector . Un televisor, para mí, es una inversión de largo alcance. Q uiero uno que crezca conmigo y con la amplia gama de estándares que manejan los televisores.

Calidad de imagen

Eso nos lleva al apartado de imagen. A Sony le gusta señalar que es una empresa que no solo fabrica televisores, sino también el equipo de imagen con el que se graba el contenido y el propio contenido que se muestran en ellos. Vamos, que hace cámaras y películas, lo que la coloca en una posición única para entender la forma en que vemos nuestro entretenimiento. Una de las formas más ingeniosas en que Sony respalda esta afirmación es el modo de imagen calibrada de Netflix, una configuración exclusiva de la aplicación que no encontrarás en tu Apple TV o en las Roku). Sony afirma que esta configuración permite “experimentar una calidad de imagen cercana a la visión e intención de los cineastas ”. S uena muy bien sobre el papel. ¿Qué cinéfilo no querría ver una película como estaba destinada a ser vista con esfuerzos de calibración absolutamente mínimos?

El sistema n o es perfecto, especialmente si t u salón no en un pozo oscuro de absoluta negrura como esperan la mayoría de los ajustes preestablecidos de calibración hechos por cinéfilos. Mientras jugaba con la configuración de pantalla miraba Lost in Space de Netflix y descubrí que el modo de cine preestablecido es el que suele ofrecerme la mejor imagen en escenas dinámicas. También parece que la imagen tiene más detalles con la configuración Cinema que con Netflix Calibrated. L os negros y las sombras son demasiado intensos y creo que se pierden muchos detalles finos. A lgunas escenas simplemente parecen demasiado oscuras para mi propia comodidad. Lo entiendo. Se supone que esto es lo que Hollywood quiere que vea, pero tengo enormes ventanas y todavía no tengo cortinas opacas (Pronto. Lo juro).

Ver un partido de béisbol en Dolby Vision Bright fue una alegría absoluta. (Ver un partido de los Giants en el modo Vivid del televisor casi me cegó. Evite usar Vivid.) Un portavoz de Sony explicó a Gizmodo que, al igual que con Netflix Calibrated, que utiliza el elegante monitor OLED BVM-300 como punto de referencia, este modo personalizado fue diseñado como parte de una asociación con Sony Pictures Entertainment . No me ha convencido mucho . Cinema Mode activa o mejora las funciones Advanced Contrast Enhancer, Live Color y MotionFlow, y produce una imagen excelente para ver en un entorno doméstico. Me decidí por el modo Cine en casi todos los casos porque es el más preciso para la mayoría de las aplicaciones y programas. Un a vez logré calibrar el televisor la calidad de imagen es impresionante.

Nunca había visto la rica y natural paleta de colores de Interstellar como en este televisor, y he visto esta película muchas veces en muchas, muchas pantallas, tanto grandes como pequeñas. Lamentablemente, debo informar que el televisor de Sony no ha logrado reparar milagrosamente el sonido de mierda de Christopher Nolan en esta película.

Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

No noté much o halo con este televisor, algo que perfectamente podría haber pasado en esos entornos espaciales negros y llenos de estrellas . En este sentido n o es tan bueno como una pantalla OLED, pero maneja esos escenarios de negro excepcionalmente bien por entre 400 y 500 dólares menos que un OLED con especificaciones similares. Sony no especifica cuántas zonas de atenuación local usa. Tan s olo que admite la tecnología, algo que encuentro increíblemente extraño ya que todos los demás fabricantes generalmente lo promocionan como una característica destacada. También guarda silencio sobre el brillo máximo. Lo que sí dijo es que el panel del televisor tiene una frecuencia de actualización real de 120Hz.

Físicamente el Sony X900H es un televisor hermos. Sus s soportes minimalistas se deslizan directamente en la unidad (no requiere tornillos) y su marco de aluminio es realmente estrecho . La unidad viene con cuatro salidas HDMI orientadas a los lados, aunque no está claro cuántas de ellas admitirán el futuro estándar HDMI 2.1 que está por llegar. Si solo es una es posible que tengas problemas si pretendes conevtar las dos consolas de próxima generación a la vez. Esto puede ser un gran inconveiente para los jugadores más dedicados .

El sistema de sonido de este televisor es lo suficientemente bueno por sí solo. Sony se ha esmerado mucho en los altavoces orientados hacia abajo y los dos tweeters a cada lado de la unidad. La razón de esto es hacer que el sonido de la unidad se sienta inmersivo. Hasta cierto punto lo logran, p ero como pasa con la mayoría de los LED y OLED, el sonido se puede mejorar con una barra de sonido decente simplemente porque los altavoces del televisor están muy limitados por la delgadez de la pantalla. Los de la barra siempre son más grandes.

Si eres un cinéfilo que quiere la mejor y más perfecta imagen en tu televisor puede que el X900H no sea el televisor para ti. En su lugar deberías considerar invertir en un OLED, aunque es probable que pierdas la compatibilidad con HDMI 2.1 dependiendo de su presupuesto . V ale la pena repetir que este es un televisor que se apoya fuertemente en unas promesas de soporte para juegos que aún no ha cumplido. Dicho esto, creo que el X900H de 1400 dólares es un televisor fantástico con una excelente calidad de imagen, una interfaz fantástica, y amplias capacidades de personalización. Es, en definitiva, u na de las mejores opciones disponibles actualmente en ese rango de precios . Realmente me encantó la interfaz de Android TV. Es súper fácil de navegar y notiene ningún problema de retardo . A veces solo quieres algo que te respalde en el futuro y que sea una alegría usar en el presente, y eso es tod lo que necesito ahora mismo.

