Era inevitable. El final de ese gran juego llamado The Last of Us Part II nos dejó con ganas de más, y Naughty Dog ha confirmado que ya tienen una historia para un tercer juego, sin embargo, todavía no planean hacerlo. Tendremos que esperar.

Así lo ha comentado Neil Druckmann, jefe máximo de los estudios de Nautghy Dog y director y guionista de la saga The Last of Us, en un episodio del podcast Script Apart. Según Druckmann, “no se cuánta información al respecto quiero revelar, pero [la co-escritora de la saga Halley Gross] y yo hemos escrito las bases de la historia [del tercer juego], el cual no esta mos haciendo aún, pero espero que pueda ver la luz en el futuro. En la historia exploramos lo que sucede después [de Part II]”.

Aunque la idea de esperar mucho tiempo por una nueva entrega sea difícil de digerir para los fans, es comprensible, en especial si tomamos en cuenta que el mismo Druckmann está involucrado en el desarrollo de la serie de televisión de The Last of Us para HBO, y el simple hecho de que el desarrollo de estos juegos suele tomar varios años. Entre el lanzamiento de The Last of Us y el de The Last of Us Part II, por ejemplo, pasaron 7 años.

“Estos juegos requieren mucho tiempo para su creación”, continuó Druckmann. “Part 2... pensé en ese juego durante 7 años, desde que salió el anterior. [...] Ahora tenemos dos juegos que siento que cuentan una historia muy personal de estos personajes. Con un juego, no existe ningún patrón ace rca de lo que es una franquicia. Pero con dos juegos, ahora comienza a haber un patrón. Siento que hay algunos temas estructurales y temáticos que debes seguir si estás haciendo un tercer juego”.

Al respecto de The Last of Us Part III, Druckmann también comentó que después de terminar cada uno de sus juegos grandes, en los estudios de Naughty Dog se toman un tiempo para explorar ideas, ya sea al respecto de una secuela, de otro juego, o de regresar a otra franquicia. Así que paciencia, parece que una tercera entrega de la saga protagonizada por Ellie está pr ácticamente asegurada, pero tendremos que esperar. [Script Apart Podcast vía IGN]