Imagen : Naughty Dog / PlayStation.

HBO ha anunciado más detalles de lo que podremos esperar de su nueva adaptación del videojuego The Last of Us como serie. La primera temporada, en esencia, adaptará los acontecimientos del primer juego, pero con algunos cambios importantes.

Advertisement

Así lo ha anunciado el mismo Neil Druckmann, director del primer juego que servirá como productor ejecutivo de la serie para HBO. Según Druckmann, él y Craig Mazin, el showrunner o máximo responsable de la serie (conocido por su trabajo como creador de la serie Chernobyl), se centrarán en el primer juego durante la primera temporada de la producción de HBO, pero no será una adaptación 100% idéntica.

“Hemos conversado acerca de la duración de la temporada 1 de la serie, y será el primer juego. [...] En cuanto a los aspectos más superficiales, como si un personaje debería llevar el mismo color de camiseta, pues puede que no luzcan igual. Pero eso es menos importante para nosotros que desarrollar la base, el núcleo de lo que son esos personajes y su viaje. Y las cosas a veces se desarrollarán de una forma bastante similar [que en el juego]. Es divertido para mi ver los diálogos que escribí para los juegos en guiones de HBO. Sin embargo, a veces los acontecimientos se desviarán mucho [del juego], porque estamos desarrollando la historia en un medio distinto”.

Es importante esa última afirmación de Druckmann. Por más que The Last of Us sea una experiencia muy narrativa y cinemática en los juegos, el formato de un videojuego y de una serie de televisión, o película, es bastante distinto. La historia no puede ser narrada exactamente del mismo modo.

“Por ejemplo, en el juego, hay mucha más acción y tienes que entrenar al jugador sobre las mecánicas. En el juego debes tener más violencia y espectáculo en ciertos aspectos, que lo que necesitarías en una serie. Así que eso influye en las diferencias que estamos tomando en cuenta para la serie de HBO. Nos permite dejar de lado parte de la violencia explícita de un videojuego para centrarnos en el drama de los personajes. Y no puedo esperar a que la gente lo vea”.

No obstante, violencia habrá. Es parte de este universo, y el mismo Druckmann dice que ya ha visto la primera prueba de prótesis de maquillaje para un Clicker en live action y le ha parecido algo espectacular.

La serie de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno, pero debería llegar en algún momento de 2022, protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. [vía IGN]