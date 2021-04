Gif : Universal Pictures.

Sí, lo has leído bien. F9, la película también conocida como Fast and Furious 9 (o Rápidos y Furiosos 9), llevará a Dom y el resto de personajes a la frontera del espacio, porque es justo lo que necesitaba esta saga que cada vez es ma s surreal y divertida.

La novena película de esta saga que nació hace exactamente 20 años se estrenará el próximo mes de junio, y este nuevo tráiler nos confirma dos cosas: no, F9 no volverá a retrasar su estreno. Y sí, la película estará llena de toda esa acción y locura que podemos esperar, incluyendo autos equipados con cohetes. ¿Qué más se puede pedir?

Desde que la saga Fast and Furious entendió que no tenía que tomarse en serio sino aceptar que es una dosis de adrenalina y acción, no ha hecho más que mejorar en lo que debe ser: una serie de películas divertidas, y ya está. Esta vez, veremos el regreso de los personajes que ya hemos conocido durante tantos años, incluyendo el Dom Toretto de Vin Diesel, la Letty Ortiz de Michelle Rodriguez y tantos otros. Además, se suman la gran actriz Helen Mirren y John Cena, como el hermano de Dom. La película se estrena el 25 de junio.

