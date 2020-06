Imagen : Algunas de las tumbas descubiertas en el sitio en el sureste de Polonia ( Gminne Centrum Kultury w Jeżowem/Facebook )

Los equipos de carreteras en Polonia se toparon con un cementerio perdido del siglo XVI, en el que la gran mayoría de las tumbas pertenecen a niños. Increíblemente, algunos de los esqueletos todavía tienen monedas en la boca, una tradición que se remonta a la antigüedad.



El cementerio fue descubierto en un área boscosa que actualmente está siendo limpiada para la autopista S19 de Polonia, que es parte del proyecto de la carretera Via Carpathia para establecer un corredor norte-sur que se extiende desde Grecia a Lituania. Un equipo de Arkadia Firma Archeologiczna (Arkadia Archaeological Company) acudió después de que los equipos de construcción tropezaran con restos humanos, informa The First News. El cementerio, que data de finales del siglo XVI y principios del XVII, está ubicado cerca de la aldea de Jeżowe, en el sureste de Polonia.



De las 115 personas encontradas en el sitio, alrededor del 70% al 80% eran niños, según la Dirección General de Carreteras y Autopistas Nacionales de Polonia. El descubrimiento corrobora tanto las cuentas escritas como las leyendas locales que describen un cementerio que data de este período de tiempo.



Imagen : Un esqueleto parcialmente excavado ( Gminne Centrum Kultury w Jeżowem/Facebook )

Los cuerpos fueron enterrados cuidadosamente en suelo arenoso y orientados a lo largo de un eje este-oeste. Los muertos fueron acostados boca arriba con las manos colocadas a los costados. Se encontró que algunos esqueletos tenían monedas insertadas en sus bocas.



“Sin duda es un signo de sus creencias”, dijo el arqueólogo de Arkadia Katarzyna Oleszek a The First News. “Las monedas se llaman obols de los muertos o el obol de Charon. Es una antigua tradición precristiana. Pero se ha cultivado durante mucho tiempo, incluso en el siglo XIX, fue practicada por el papa Pío IX”.



Imagen : Se encontraron algunos esqueletos con monedas en la boca ( Gminne Centrum Kultury w Jeżowem/Facebook )

Este ritual de la muerte, que se remonta a la antigua Grecia y Roma, representa un pago o un soborno para Charon, el barquero que entrega almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos.



La presencia de estas monedas es ciertamente interesante desde una perspectiva antropológica, pero los arqueólogos también pueden usar las monedas para sellar un sitio. En este caso, las monedas fueron acuñadas durante el reinado de Segismundo III Vasa, un rey polaco que gobernó desde 1587 hasta 1632. También se encontraron monedas llamadas boratynki, que están asociadas con Juan II Casimir Vasa, que gobernó desde 1648 hasta 1668.



Una de las tumbas más intrigantes contiene cuatro niños acostados uno al lado del otro con la cabeza orientada en la misma posición, pero con las piernas y los pies juntos. El niño más a la izquierda en la tumba parece haber muerto a una edad muy temprana. Es posible que estas cuatro personas estén estrechamente relacionadas, tal vez hermanos.



Imagen : Una tumba que contiene cuatro niños, colocados uno al lado del otro, con las piernas y los pies juntos ( Arkadia Firma Archeologiczna/Facebook )

De hecho, esto no es una “fosa común”, como describe incorrectamente The First News. Este era un cementerio ordenado de la iglesia católica, sin tumbas encima o molestando a otros. Los “habitantes sabían exactamente dónde tenían tumbas y los cuidaron”, dijo Oleszek. Aparte de las monedas, no se encontraron otros artículos en las tumbas, lo que sugiere la presencia de una comunidad muy pobre.



En declaraciones al medio de comunicación polaco Gazeta Wyborcza, Oleszek dijo que es probable que su equipo “esté lidiando con esta parte del cementerio donde solo fueron enterrados niños”. Es posible que miembros adultos de esta comunidad hayan sido enterrados en una parte del cementerio aún por descubrir.



El cementerio se encontró en un área conocida como Góry Kościelne, que se traduce como las montañas de la Iglesia. El descubrimiento confirma las leyendas locales sobre un cementerio infantil en la región, así como relatos históricos, según The First News. Los registros escritos de 1604 describen un viaje a Jeżowe realizado por obispos católicos desde Cracovia, una ciudad ubicada a 203 km. Estas cuentas describen una gran parroquia, iglesia, jardín, rectoría, escuela y un cementerio.



Aprenderemos mucho más sobre este cementerio y las personas enterradas en él en los próximos meses y años, ya que los arqueólogos planean analizar los restos. Es importante destacar que los esqueletos serán enterrados de nuevo en una iglesia parroquial local. Al hacerlo, los arqueólogos imitarán lo más posible el diseño del cementerio original, incluida la posición del entierro de los cuatro niños.