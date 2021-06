Imagen : Marvel

S i estás viendo Loki probablemente te estarás haciendo muchas preguntas sobre Sylvie, el personaje ha pasado de ser la antagonista principal a convertirse en el hilo conductor de toda la trama. Un vídeo recién publicado por Marvel ofrece algunas respuesta s... y muchas más preguntas.



El vídeo lleva por título Meet Sylvie, y es apenas es más que una colección de escenas del personaje con comentarios de Sophia Di Martino, del propio Tom Hiddleston y de Kate Herron, directora y productora ejecutiva de la serie.

Las imágenes, sobre todo una en la que se ve a Sylvie de niña saliendo de un portal temporal, sugieren que la relación de la variante de Loki con la TVA viene de muy atrás. Para empezar (y aquí ya nos ponemos el gorro de papel de aluminio de teor izar) sigo dudando que sea una variante de Loki en sentido es tricto . En los cómics, Sylvie Lushton es una humana normal que recibe poderes mágicos del propio Loki y adopta el sobre nombre de La Encantadora, una bruja de Asgard.



En la serie no parecen haberse ceñido a este origen, pero las conexiones de Sylvie con Loki son tan fuertes como para que pueda confundirse con una variante suya . De momento podemos seguir el juego de que es una variante y ver hasta dónde lo llevan los guionistas.

Variante o no, el vídeo confirma que Sylvie ya conoció a la TVA de niña. ¿Estaba de visita o ya cometió un crimen contra la sagrada línea temporal siendo tan pequeña? En el capítulo 3 la propia Sylvie confirma que el personal de la TVA son variantes y que ni siquiera saben que lo son. Se diría que el problema de la TVA con esta Lady Loki es algo que ellos mismos han causado. En alguna escena se la ve con el collar que usan para retener a las variantes peligrosas, pero no está claro si es una escena anterior o posterior en el tiempo a lo que estamos viendo ahora.

Finalmente está el tema de qué quiere Sylvie exactamente. Que está buscando “audiencia” con los Time Keepers es claro. Lo que no sabemos es si es para acabar con ellos o para otra cosa. ¿ Quizá está buscando una manera de restaurar Asgard tras Ragnarok? De sus maquinaciones podría surgir no solo el punto de partida de Dr. Strange and the Multiverse of Madness, sino también la razón por la que Jane Foster es The Mighty Thor en Thor: Love and Thunder.

Todo esto nos lleva a un tercer capítulo en el que la acción principal es una simple excusa para conocer mejor a los personajes. ¿Está Sylvie creando una compleja ilusión para averiguar más sobre Loki o es este el que está jugando con ella y la ha engañado para hacerla pensar que están atrapados en ese apocalipsis y que suelte prenda sobre sus intenciones? Lo averiguaremos en unos pocos días.