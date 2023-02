We may earn a commission from links on this page.

Si nos lees con frecuencia habrás visto que hemos escrito largo y tendido sobre el mundo de las impresoras 3D. Tengo que reconocer que me fascinan los aparatos, pero al contrario que mi jefe Carlos, no sabría dónde meter una en mi casa ni, por supuesto, qué demonios imprimir luego con ella. Pero hoy he dado con un modelo que podría saciar mis ansias de fascinación y que cabe en la palma de una mano: con todos ustedes, la impresora 3D más pequeña del mundo.

Vale, no se si la creación del YouTuber My N Mi hará que ostente realmente el título de la impresora 3D más pequeña del mundo, pero sino, no debe quedarse muy lejos. A pesar de que esta diminuta impresora 3D es más pequeña que una cerilla, es capaz de imprimir objetos con sorprendente detalle. Ah por si te haces la misma pregunta que yo: sus medidas exactas son 18x31x41 milímetros. Casi nada, vaya.

La impresora 3D que diseñó My N Mi funciona utilizando una técnica conocida como estereolitografía. Con esta técnica se proyecta un láser sobre una resina fotosensible, provocando que poco a poco se vaya solidificando. En cuanto ha terminado de solidificar una capa, el haz láser pasa a la siguiente, y así hasta que termina por modelar el objeto en cuestión. En el vídeo subido a YouTube se ve cómo la impresora es capaz de crear un pequeño robot en cuestión de minutos.

Un pequeño puerto USB alimenta de energía a la impresora, que también recibe por ahí las instrucciones de lo que tiene que imprimir a continuación. Teniendo en cuenta que lo ridículamente pequeña que es su área de impresión, no podrás hacer grandes cosas con ella, pero al menos te gastarás poco dinero en resina.