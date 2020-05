El siguiente vídeo de 15 minutos del canal de YouTube AMMO NYC es pornografía para los amantes de los autos clásicos. Lo que vemos: el acceso exclusivo a una misteriosa colección de autos, muchos de ellos nunca vistos en décadas. Y de entre todos, la joya de la corona, un Bizzarrinni P538.



Lo primero que he pensado al ver las imágenes es la razón que lleva a alguien (con muchísimo dinero) a tener enterrados cogiendo polvo esta enorme cantidad de joyas de la conducción. La mayoría de las colecciones de este tipo se crean para mostrarlas, aunque sea en circuitos reducidos y exclusivos, sin embargo, en este caso no. El dueño de esta colección los quería solo para él .

La ubicación se encuentra en Estados Unidos, algún garaje o nave industrial donde el propietario ha mantenido escondida la colección de alrededor de 300 autos clásicos, muchos inclasificables. Ahora ha decidido que algunos de ellos serán subastados, y es ahí donde entra en escena el canal AMMO NYC.



Desde el mismo cuentan que los inicios de la colección se remontan a la década de 1970. La mayoría ni siquiera llegaron a ver la luz del día. Incluso algunos han estado ocultos durante casi 40 años. De ahí que durante mucho tiempo existiera el rumor en el mundillo de la existencia de una colección privada de este calibre. Así lo explicaban en el canal:



Esta es una colección de autos secretos que he estado tratando de visitar durante los últimos 3 años sin suerte. Sin embargo, recientemente, me pidieron que detallara un par de ellos muy raros, Ferrari, Corvette, Camaro y un Lamborghini, por nombrar algunos ... para una próxima subasta. El primero fue un Bizzarrini P538 que está valorado en casi 1.000.000 de dólares y es, con mucho, el hallazgo más caro que he tenido el privilegio de detallar. Este es el primer lavado y pintura que el vehículo ha recibido en más de 32 años. Estaba estacionado junto a un Noble con un motor Ferrari que también necesitaba algunos arreglos. Espero que lo disfruten!