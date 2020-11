Ferrari dice que nunca será un fabricante 100% eléctrico

Filed to:

Ferrari

Foto : Ferrari

El Ferrari SF90 Stradale es el primer automóvil híbrido producido en masa por Ferrari. Fue lanzado el año pasado, cuando Ferrari dijo que había más híbridos en camino y un Ferrari totalmente eléctrico para 2030 . Pero no te preocupes , Ferrari ha dicho ahora que nunca será una compañía completamente eléctrica .

La cita del CEO de Ferrari, Louis Camilleri, fue pronunciada con motivo de la publicación de resultados del tercer trimestre de Ferrari:

Debería haber ahorros de coste s a más largo plazo a medida que mejora n las tecnologías de baterías. Sin embargo, mi propia sensación es que, ya sabes, convertirse en 100% eléctrico es pedir mucho . Realmente no veo que Ferrari se convierta nunca en 100% eléctrica y ciertamente no alcanzará el 50% mientras yo viva .

Camilleri tiene 65 años y la esperanza de vida de los hombres en la Unión Europea es de 78, así que digamos que está diciendo que la alineación de Ferrari estará basada principalmente en motores de combustión interna durante al menos los próximos 13 años. Eso es mucho tiempo, especialmente cuando te imaginas lo extraño que será 2033 cuando Ferrari anuncie su nuevo gran turismo de $ 400. 000 impulsado por su último motor V12 y el resto del mundo simplemente haya seguido adelante, con sus vehículos eléctricos zumbando por todas partes.

O tal vez pienses que la hoja de ruta de los vehículos eléctricos es demasiado acelerada. Una cosa que sí parece segura es que Ferrari y otros fabricantes de superdeportivos probablemente serán las últimas compañías que aún estén trabajando en avances del motor de combustión interna. Bueno, probablemente Mazda también, que anunciará un motor Skyactiv que recorre 480 km por galón en algún momento .

Au n así, para Ferrari, todo esto se siente un poco extraño. Ferrari ya ha invertido bastante en tecnología híbrida. Sus coches de F1 son híbridos, su hiperdeportivo de primer nivel, el LaFerrari, es un híbrido, y los híbridos aparecen en todo su catálogo . Quiero decir, ¿por qué no hacer un superdeportivo eléctrico o varios de ellos? Tesla ha demostrado que los coches eléctricos pueden ser geniales y no hay nada que impida que Ferrari lo haga también. Ahora, si le preguntara esto a Ferrari, presumiblemente señalaría la lista de espera que tiene para comprar un nuevo Ferrari, con motor de gasolina y todo. De todos modos, Camilleri también pre dijo esto:

Me arriesgaré y diré que “en realidad los Ferrari son buenos para el medio ambiente porque los propietarios no los conducen” no es el mejor argumento de Ferrari de cara a l futuro. Un argumento más honesto sería: tuvimos ganancias netas de 171 millones de euros en el tercer trimestre, el status quo parece estar funcionando bien.