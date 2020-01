Fox ya no se llama Fox: Disney le cambia el nombre a su nuevo estudio

Filed to:

Adiós para siempre, Fox. Disney finalizó la compra de los estudios de 20th Century Fox a finales de 2018 . Ahora, es momento de reinventar los estudios y darles su propio sello e identidad, distanciándolo de canales de TV como Fox News. Por eso, a partir de los próximos estrenos de los estudios, Fox ya no será Fox.

20th Century Fox ahora pasará a llamarse 20th Century Studios, mientras que Fox Searchlight Pictures pasará a llamarse simplemente Searchlight Pictures. Los próximos lanzamientos de estos estudios utilizarán los nuevos nombres y, quizás, nuevos logos. Lo que podría significar que no volveremos a escuchar esa mítica canción que ha acompañado al logo de 20th Century Fox durante décadas.

La razón del cambio de nombre no solo tiene que ver con que Disney quiera darle una identidad renovada a sus nuevas adquisiciones, sino que Fox Corporation, antiguos propietarios de estos estudios, continúa existiendo, al igual que canales de televisión como Fox News y Fox Sports. Disney necesitaba diferenciar los estudios de sus antiguos propietarios.

Así que es muy probable que cuando veamos The New Mutants, toda referencia a “Fox” ya haya desaparecido. [vía The Hollywood Reporter]