Filed to:

Filed to: george rr martin

Irónicamente, ya está encerrado en una cabaña. Foto : Getty Images.

Ya está, George R.R. Martin ha perdido su apuesta. El autor de la saga Canción de hielo y fuego ha admitido que no podrá terminar su nuevo libro, Vientos de invierno, antes de la fecha límite que habría prometido. Martin había dicho a los fans que podrían encerrarlo en una cabaña de no lograrlo, pero tal parece que no hará falta.

Advertisement

Porque dice que lleva meses encerrado, voluntaria e involuntariamente, en una cabaña en las montañas.

Advertisement

George R.R. Martin lleva nada menos que nueve años trabajando en Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga literaria Canción de hielo y fuego, esa en la que se basó la serie Juego de Tronos. El autor ha hecho esperar mas que nunca a sus fans por un nuevo libro, y lleva años prometiendo que “pronto” lo terminaría. El año pasado, aseguró que lo tendría listo para cuando se llevara a cabo una convención en Nueva Zelanda en la que participaría, y de no lograrlo, permitiría que sus fans lo encerraran en una cabaña hasta que lo terminara.

Esa convención se llevaría a cabo el 29 de julio de 2020, por lo que al momento de escribir estas líneas le quedaban menos de dos meses para lograrlo. Sin embargo, ya ha dicho que no lo logrará. Ha perdido la apuesta, y espera tenerlo listo más bien para la próxima edición de la convención, en julio de 2021.

Advertisement

Irónicamente, parece que no hará falta encerrarlo en una cabaña, dado que se encuentra atrapado en una desde hace meses debido a la pandemia.

“Debo confesar que después de casi medio año de una pandemia, cuarentena y distanciamiento social, tengo un poco de ‘fiebre de las cabañas’ [sensación de estrés, claustrofobia y molestia por estar aislado], lo cual es real en un 50% dado que literalmente no tengo fiebre (estoy saludable actualmente), pero sí estoy en una cabaña. Sí, estoy en una cabaña en las montañas”.

Advertisement

El estar aislado le ha permitido escribir y ponerse al día con la lectura que quería hacer en su tiempo libre, confiesa el autor, aunque aún no está listo: “he pasado largas horas todos los días en Vientos de invierno, haciendo un progreso constante. Ayer terminé un capítulo, y terminé otro tres días atrás, y otro la semana pasada. Pero esto no significa que el libro estará listo mañana o lo publicaremos la próxima semana. Será un libro enorme, me queda trabajo por hacer”.

Así que no esperemos poder leer Vientos de invierno muy pronto, algo que no debería ser sorpresa. Según Martin, espera que para la fecha de la próxima convención CoNZealand a mediados del próximo año, “el Covid–19 ya haya sido derrotado, y Vientos de invierno ya esté listo”. Suerte con lo segundo, George. [George R.R. Martin (Not A Blog) vía IGN]