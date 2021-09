By

En enero de 2020, un equipo de científicos checos instaló una trampa para jabalíes en la reserva natural Voděradské Bučiny. La trampa, que estaba dotada de una cá mara nocturna y tenía maíz como cebo, logró capturar a dos jabatos . Los investigadores no se esperaban lo que sucedió a continuación.



Poco después de la captura (que era una simple prueba para estudiar diferentes medidas para contener la peste porcina africana en la población de jabalíe) apareció u na hembra adulta de jabalí. No venía sola. La hembra, visiblemente estresada a juzgar por los pelos erizados de su lomo, lideraba un grupo de ocho jabalíes adultos.

Tras estudiar la trampa un rato, la hembra procedió a embestir los troncos que mantenían la jaula cerrada. Los demás jabalíes comenzaron a turnarse para atacar los mismos troncos. Tras alrededor de 29 minutos de esfuerzo conjunto, los dos jabatos fueron liberados y el grupo se alejó del lugar para nunca más volver.

No es la primera vez que vemos animales coordinándose en una operación de rescate, pero l os investigadores creen que se trata del primer caso documentado de ese comportamiento en jabalíes. La iniciativa se considera una forma compleja de empatía y que confirma el complejo nivel cognitivo y de relaciones sociales de estos animales. Para que un comportamiento pueda ser considerado rescate desde un punto de vista biológico, la ciencia contempla varios requisitos. El primero, por supuesto es que exista una víctima en apuros que muestre signos de estrés. Después debe haber un rescatador o rescatadores que se arriesguen de alguna manera para efectuar el rescate, que realicen tareas deliberadas concretas destinadas a la liberación de la víctima (no que esta sea liberada por casualidad), y que no tengan un beneficio inmediato por llevar a cabo esta tarea. Los animales fotografiados en República checa cumplen a la perfección con esos requisitos.



Los investigadores acaban de publicar un estudio analizando el caso. En él subrayan que el rescate es una actividad que se diferencia de otras formas de empatía animal precisamente por el elevado nivel de coordinación entre diferentes miembros que requiere. [Scientific Reports vía Insider]