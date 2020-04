Graban un enjambre de miles de mariposas monarca desde dentro usando un dron disfrazado de colibrí

Filed to:

Captura de pantalla : Nature on PBS ( YouTube

Hasta ahora habíamos visto la migración anual de las mariposas Monarca desde muchos puntos de vista. Hasta hemos escuchado có mo suena el batir de alas de millones de maripo sas volando a la vez. Pese a todo eso, en Nature on PBS han logrado registrar algo inédito, un enjambre de mariposas grabado desde dentro.



El vídeo pertenece a la serie Spy in the Wild, y muestra el vuelo de estos majestuosos insectos desde una perspectiva muy poco habitual, la de uno más del enjambre.

Para ello, el equipo de Spy in the Wild debía dar con una forma de volar entre las mariposas sin asustarlas. La forma final de este espía fue la de un colibrí en cuyo cuerpo los especialistas de estos documentales introdujeron una pequeña cámara. Los rotores quedaron camuflados en las alas, pero el equipo tuvo que protegerlos con escudos de malla para que las mariposas no murieran despedazadas por las hélices.

El resultado es un vídeo fantástico que merece la pena ver a pantalla completa. El documental en el que sale este clip se emitirá el próximo 6 de mayo en la cadena PBS. [Spy in the Wild vía PetaPixel]