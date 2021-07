La serie de The Last Of Us podría tener más presupuesto que Juego de Tronos

La televisión ya no es televisión . Ahora las series s on grandes producciones cinematográficas troceadas en capítulos. Fíjate en las de Star Wars o Marvel en Disney +, o sino en cualquier otra infinidad de series populares de Netflix, Amazon o HBO y podrás cómo ha cambiado el panorama audiovisual durante los últimos años . Y encima el listón sigue subiendo justo en el lugar donde comenzó esta tendencia: HBO.

HBO, que es la principal culpable d el renacimiento de las series de televisión, gracia s a títulos como Los Soprano o The Wire, se encuentra actualmente produciendo otra serie en la que tiene puestas grandes esperanzas : The Last of Us. La serie, que está b asado en el popular videojuego con el que comparte nombre, cuenta la historia de un hombre llamado Joel (Pedro Pascal), que se ve obligado a llevar a una joven llamada Ellie (Bella Ramsey) a través de un Estados Unidos infestado de zombis, puesto que ella podría ser la clave para conseguir una cura. Al parecer, la grabación de la serie está teniendo lugar ahora en Alberta, Canadá, desde donde el jefe de uno de los sindicatos que trabaja en el proyecto ha ofrecido información interesante al respecto en una cadena de televisión local.

“Este proyecto supera con creces las ocho cifras por episodio”, dijo Damian Petti, presidente de IATSE 212. “Así que hay un efecto multiplicador en nuestra economía en términos de su impacto. Hay cientos de empresas relacionadas que se benefician de est a gran cantidad de trabajo “. Trabajo que, según Petti, comenzó con una fase de preproducción de seis meses y que luego desembocó en un rodaje de 12 meses. Se espera que la primera temporada tenga 10 episodios.

HBO no quiso comentar nada sobre estas cifras , pero hay que señalar que Petti es un representante de su ciudad y su sindicato, no de HBO, por lo que existe la posibilidad de que existan discrepancias . Sin embargo, si este número es cierto , es una cifra interesante porque coloca a The Last of Us, una serie que aparentemente no debería ser tan compleja puesto que tan solo cuenta con dos protagonistas , a l mismo nivel que la temporada final de Juego de Tronos. Según los informes, la mayor temporada de la serie costó alrededor de 15 millones de dólares por episodio. Si cada entrega de Last of Us “supera con creces” las ocho cifras, parece una conclusión lógica afirmar que podría acabar costando más.

Pero, ¿por qué The Last of Us sería tan cara ? No parece que vaya a ser un tema de transporte, ya que todo se está grabando en un área poblada pegada Estados Unidos, a diferencia de las remotas ubicaciones que eligieron en Juego de Tronos. Tampoco hay dragones gigantescos que crear, ni armaduras elaboradas que forjar, ni ejércitos de zombis no muertos ... bueno, espera. Eso último sí . El caso es que este tipo de presupuestos son complejos . Esas “ ocho cifras por episodio” no se destinarán únicamente a la producción física. Parte de ella se destinará a la preproducción. Parte a los salarios de los actores y el staff . Comidas . Baños. Y sí, mucha parte irán a los efectos digitales de la serie. Pero un presupuesto no es algo que nos permita predecir con precisión cómo será una serie .

Sin embargo, para lo que sí que sirve es para mostrar cuánta fe tiene puesta una empresa como HBO en un proyecto, e incluso si Last of Us termina costando la mitad de lo sugieren , seguirá siendo una inversión significativa sobre la que habrá puestas muchas expectativas.

[Vía: Forbes]