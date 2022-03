By

La inquietante y perturbadora mitología alrededor del payaso Pennywise pronto tendrá su propia serie. De momento el proyecto se conoce solo como Welcome to Derry, y está aún en sus primeras etapas de desarrollo, pero parece que no solo se desarrollará en el mismo arco argumental que las películas recientes, sino que además contará el origen de Pennywise.

Los primeros en hacerse eco de la noticia han sido The Ankler y Variety. Según sus datos, los prod uctores de las películas de It, Andy y Barbara Muschietti, vuelven a hacerse cargo del proyecto junto a Jason Fuchs (Wonder Woman) a cargo del guión. El propio Andy Muschietti, que dirigió los dos filmes, dirigirá el episodio piloto y ahora mismo hay una sala llena de guionistas ayudando a Fuchs a desarrollar el guión.

En la novela original de Stephen King, Pennywise aparece por primera vez en Derry, Maine, después de llegar allí hace siglos en un meteorito supuestamente procedente de otra dimensión. Desde entonces despierta de su sueño cada 27 años para alimentarse de los niños del lugar. El libro comprende dos épocas muy concretas, una entre 1957 y 1958, y otra entre 1984 y 1985.

Sin embargo, las películas comienzan en 1988 y saltan a 2016. Se cree que la serie podría estar ambientada en 1961, pero hasta el momento todo lo que hay son preguntas. ¿ Investigaron los niños de esta época también? ¿ Recuerdan los adultos que fueron niños en 1934 la existencia de Pennywise? ¿Cómo encaja la historia de origen de cómo el monstruo se convierte en payaso?

Sabemos por el actor Bill Skarsgard que Andy Muschetti llegó a grabar una escena en la primera entrega de It que resultó tan perturbadora que decidieron eliminarla. Sabemos también que esa escena cuenta precisamente los orígenes del payaso. En su día, Skarsgard dijo:

“Grabamos una escena, un flashback, en el que íbamos a los años 1600, antes de que Pennywise fuera Pennywise. La escena resultó ser demasiado perturbadora. En ella no soy el payaso, sino que me veo más como yo mismo, y además de ser perturbadora revelaba la historia de Pennywise, daba cierta explicación de cómo llegó a ser como es.”

Tiene toda la pinta de que han decidido recuperar esa escena para desarrollarla en una serie donde probablemente tengan más libertad a la hora de meter contenidos realmente perturbadores. Lo único seguro es que la historia de Stephen King da para mucho si saben sacarle provecho respetando el material original. Hasta ahora lo han logrado.