Huawei trabaja en un smartphone con cámara debajo de la pantalla

Sería el principio del fin para el notch y los agujeros en la pantalla. Foto : Fred Dufour ( AFP via Getty Images )

Desde la llegada del “notch” en los smartphones, los fabricantes están buscando la forma de reducir o eliminar por completo ese espacio desaprovechado en la parte superior de la pantalla. Ahora, la próxima tendencia parece ser ubicar la cámara frontal directamente debajo del panel, y Huawei ya está trabajando en su propia tecnología para lograrlo.

Nuevas patentes de Huawei han sido descubiertas y compartidas por LetsGoDigital, y en los documentos se puede ver un smartphone cuya pantalla cubre por completo toda la parte frontal del dispositivo. La cámara para selfies, en cambio, se encuentra escondida debajo del panel. No hay notch ni agujero, toda la superficie es una pantalla.

Así podría lucir lo nuevo de Huawei. Imagen : LetsGoDigital.

El hecho de que este tipo de dispositivos aparezca no en una sino en dos patentes distintas da a entender que Huawei quizás tiene en sus planes implementar esta tecnología en varios smartphones, lo que podría ser la nueva tendencia en el diseño de sus dispositivos en el futuro cercano. Por otro lado, la pantalla no solo es curva en los bordes sino que se extiende tanto que el teléfono no posee botones de volumen, sino que se espera que cuente con un botón virtual lateral de tipo slider para reemplazar los botones físicos.

Huawei no es el único fabricante que trabaja en incorporar la cámara frontal directamente bajo la pantalla del smartphone, Oppo y Xiaomi , entre otras, también trabajan en sus propias tecnologías. La pregunta es cuál de estos smartphones llegará primero al mercado. [LetsGoDigital vía Android Authority]