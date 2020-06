Investigan una extraña señal cósmica que se repite cada 157 días

Filed to:

Ilustración : Kristi Mickaliger

Las ráfagas rápidas de radio (FRB) han intrigado a los astrónomos durante más de una década, pero su origen sigue sin estar claro. Una encuesta reciente identificó un ciclo inesperado e inusualmente largo de 157 días para un FRB que se repite, un descubrimiento que redefine lo que sabemos sobre estos misteriosos pulsos intergalácticos.



Algo, no sabemos qué, está disparando pulsos de radio cortos de alta energía desde las profundidades del espacio, y lo hace en un patrón regular, según una nueva investigación publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La fuente de estas explosiones, denominada FRB 121102, se encuentra en una galaxia enana a unos 3000 millones de años luz de la Tierra. El patrón recién detectado dura 157 días, en los cuales FRB 121102 está activo durante 90 días, luego completamente en silencio durante 67 días.

Este patrón fue detectado por astrónomos de la Universidad de Manchester, que utilizaron el telescopio Lovell para monitorizar el FRB durante cuatro años. Esta encuesta capturó 32 ráfagas distintas que, cuando se combinaron con datos anteriores recopilados para el FRB, revelaron el patrón. FRB 121102 es el primero de solo dos FRB que se repiten conocidos, el otro es FRB 180916.J10158 + 56, pero el patrón de 157 días no se conocía hasta ahora. La nueva investigación fue dirigida por el astrofísico Kaustubh Rajwade de la Universidad de Manchester.

Descubiertos por primera vez en 2007, se pensaba que los FRB estaban causados ​​por eventos únicos, como la explosión de estrellas, pero el descubrimiento de FRB que se repiten ha obligado a cambiar de idea. Las teorías actuales incluyen estrellas de neutrones que giran rápidamente con fuertes campos magnéticos (conocidos como magnetares), fusiones de objetos superdensos, agujeros negros supermasivos e incluso las actividades de civilizaciones extraterrestres.

Es importante destacar que FRB 180916.J10158 + 56 también sigue un patrón distinto, como revelaron los científicos canadienses el año pasado. Este FRB en particular está activo durante cuatro días y luego en silencio durante 12 días en un ciclo que dura 16 días, aproximadamente 10 veces menos que el período observado para FRB 121102. Esa es una pista potente para los astrónomos que intentan identificar la fuente de estas extrañas emisiones cósmicas.

El astrónomo de la Universidad de Harvard Avi Loeb, que no participó en la investigación, dijo que la “explicación más natural” para este ciclo de 157 días sería un objeto como una joven estrella de neutrones en órbita con un objeto compañero, una configuración que dispararía ráfagas radiactivas en nuestra dirección durante una fracción de su órbita. Otra posibilidad, dijo, es que el compañero no sea una estrella de neutrones, sino una estrella normal o algún tipo de remanente estelar que pese aproximadamente tanto como nuestro propio Sol.

“Un periodo orbital de 0,43 años correspondería a una separación orbital [la distancia entre dos cuerpos] de aproximadamente la mitad de la separación Tierra-Sol”, dijo Loeb a Gizmodo. “Si la fuente emite un par de haces en direcciones opuestas, es posible que 157 días sea solo la mitad del periodo orbital, en cuyo caso el radio orbital es similar al de la Tierra alrededor del Sol”.

Una posibilidad que podría descartarse tras la nueva investigación es un magnetar tambaleante, como se señaló en un comunicado de prensa de la Universidad de Manchester:

La repetición del FRB podría explicarse por la precesión, como una parte superior oscilante, del eje magnético de una estrella de neutrones altamente magnetizada, pero con los datos actuales, los científicos creen que puede ser difícil explicar un periodo de precesión de 157 días, dados los grandes campos magnéticos esperados en estas estrellas.

También es posible que FRB 121102 y FRB 180916.J10158 + 56, aunque los repetidores con periodos fijos, sean generados por dos tipos diferentes de fenómenos celestes. Claramente, todavía tenemos mucho que aprender sobre estas explosiones. Y como dijo Loeb a Gizmodo, “se necesitan datos adicionales para confirmar la periodicidad estadística inferida” para ambos FRB.



Puede que no comprendamos estos FRB, pero son muy reales. Tan reales, de hecho, que los FRB se están utilizando para resolver viejos misterios científicos, como la ubicación de la materia faltante en el universo, como se reveló en un estudio reciente .