Captura de pantalla : Marvel Studios

Matt Shakman ha sido el director de WandaVision, pero el alma detrás de todo lo que hemos visto en la serie es Jac Schaeffer, la showrunner y guionista ha explicado algunos detalles del show muy debatidos por los fans, como los anuncios o la no aparición de ciertos personajes.



En una entrevista a The Hollywood Reporter, Schaeffer desgranaba la presión a la que ella misma y el resto del equipo estuvieron sometidos por las crecientes y cada vez más enloquecidas predicciones de los fans. La guionista explica que en realidad la historia estaba ya escrita y cerrada, y en esa historia no había necesidad de introducir a ningún villano porque ya había un villano principal: el dolor, c oncretamente el dolor por la pérdida de un ser querido.

Schaeffer , que también ha escrito los guiones de Captain Marvel y de la película de Blackwidow aún sin estrenar, cree que añadir a un personaje como Mephisto o Magneto era estirar demasiado de una cuerda que ya estaba bastante tensa con el tono de sit-com de la serie o los propios comerciales.

Tengo que admitir que las teorías de los fans sí que me afectaron . Soy una persona a la que le gusta agradar. Quiero que la gente esté contenta, pero al mismo tiempo quiero honrar el compromiso que firmo con los espectadores al hacer una película. Creo que cuando cuentas una historia firmas un contrato con el público, y nosotros ya rompimos intencionadamente ese contrato al introducir el espacio de sit-com. Hemos roto el contrato y los convencionalismos una y otra vez, pero quiero pensar que lo hemos hecho de manera coherente y disciplinada, y que al final la gente ha disfrutado esa parte de la serie. No quiero romper ninguna de las promesas que hago. Simplemente ocurre que en ningún momento prometí que fuera a haber un villano importante. Desde principio quisimos que el principal antagonista de WandaVision fuera el sentimiento de pérdida con Agatha como villana secundaria. Confieso que las teorías me pusieron un poco nerviosa, pero llegado a este punto sigo sin querer a Mephisto o Magneto en la serie. No me gustaría que salieran como espectadora .

Sobre los anuncios o comerciales con pistas sobre el Universo Marvel, Schaeffer reconoce que hubo un momento en el que se plantearon quitarlos, pero al final los dejaron. Aunque tienen referencias a cosas del Universo Marvel, la guionista explica que no son sino fragmentos del subconsciente de Wanda que se intercalan en la realidad que ella misma ha creado y que van desgranando detalles sobre su vida pasada. Los comerciales son, en definitiva, un recurso narrativo más en una serie original como pocas que ha devuelto a Marvel a la actualidad de cine y series.

Próxima parada: The Falcon and The Winter Soldier. S i nos atenemos a lo que ha dicho Georges St-Pierre (el mercenario Gorges Batroc en Captain America: The Winter Soldier), la nueva serie va a poner las teorías por las nubes. Tan solo recordar que las teorías tienen que tener algún sentido, incluso aunque sean sobre Ma rvel. [vía CBR]