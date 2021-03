Matt Shakman en el plató de Wandavision durante el rodaje. Foto : Marvel Studios / Disney

Normalmente, el hecho de que un director salga adv irtiendo de que el final de su película o serie igual no es lo que esperas es una mala señal. Ocurrió en The Rise of Skywalker, donde hasta los guionistas comenzaron a echar balones fuera sobre quién había escrito qué antes del estreno.

En este caso, sin embargo, la advertencia puede ser necesaria. El que ha izado la bandera de alerta no es otro que Matt Shakman, el director de Wandavision. En una entrevista concedida a Entertaiment Weekly, Shakman ha expresado su deseo de que el final de la serie guste a la audiencia, pero ha advertido de que probablemente haya quien se sienta decepcionado, y la razón no es otra que las teorías con las que los propios fans especulan y que muy probablemente no se cumplan. En sus palabras:

Se que hay muchísimas teorías hay fuera, y no me cabe duda de que habrá mucha gente que se sentirá decepcionada por una teoría o por otra. Lo que hemos hecho desde el principio es contar la historia de cómo Wanda lidia con el dolor de su pérdida y cómo aprende a aceptar esa pérdida. Confío en que la gente encontrará el final satisfactorio e incluso sorprendente porque es coherente con la historia que llevamos contando desde el principio.

El comentario de Shakman en este caso es entendible porque normalmente las teorías de los fans suelen ser fantasiosas, pero en Wandavision se han descontrolado completamente. Quizá sea por el hecho de que es lo primero de Marvel que vemos en un largo año, pero es inevitable escupir el café sobre el teclado al leer algunas de las ideas que tiene la gente sobre el final de la serie. Apariciones estelares de los X-Men, de los Kree, de demonios extradimensionales, Magneto poniendo en su sitio a Agatha Harkness. Eventos mundiales rollo chasquido de dedos de Thanos pero con aparición de mutantes dónde antes no los había. Los Avengers a bombo y platillo ... Probablemente estamos perdiendo un poco el norte.

Lo único cierto es que queda un capítulo, y hay tantas cosas que cerrar en la serie, que inevitablemente van a quedar cabos sueltos. Bajo los toques de sit-com antigua y el humor simplón, Wandavision desgrana una historia trágica que dudo mucho que vaya a tener un final feliz. La cuestión más importante sigue en el aire: ¿Quié n es Mephisto?

¿ Mi teoría? Mephisto somos los fans.