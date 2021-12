“ Si me hubieran dicho hace años que iba a ser capaz de alcanzar blancos con los ojos cerrados no les hubiera creído. ” La frase es de Lars Andersen, un arquero danés muy conocido en YouTube por sus espectaculares disparos de precisión, a menudo en movimiento o con los ojos vendados.



En su último vídeo, Anderson y el también youtuber Antony Cummins, autor de How to be a Modern Samurai, explican que hacer disparos de arco a ciegas es, ridículamente difícil y requiere años de práctica. La frase cobra un nuevo sentido si tenemos en cuenta que Anderson es un tipo que se ha hecho famoso por acertar a blancos saltando o hacer que las flechas giren en el aire para acertar a blancos con cobertura parcial (no es el único con esta habilidad) . El arquero de hecho publicó un vídeo en febrero con lo que él llama el disparo más difícil del mundo. No soy yo quien para llevarle la contraria en esa afirmación.

Al parecer la arquería a ciegas o en la oscuridad es una disciplina especialmente desarrollad en japón, concretamente dentro de la tradición samurai. Anderson no ha estudiado con samuráis, y de hecho explica que los disparos a ciegas tienen más de memoria muscular y de practicar hasta la extenuación que de espiritualidad zen. Desde luego9 no se le puede nagar que ha dominado la técnica hasta un extremo increíble, como lo de muestra en en este nuevo vídeo.