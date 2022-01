Los Cruzados

Las primeras armaduras mandalorianas se remontan a miles de años antes de la saga Skywalker. Cómics como la serie basada en Knights of the Old Republic (una precuela al juego homónimo de Bioware y Obsidian) nos muestra a los Cruzados, una casta de guerreros nómadas que conquistó innumerables mundos comenzando por el suyo propio y que estaba liderada precisamente por los mandalorianos (un título que herederaron del líder que unificó sus clanes).

La armadura de los cruzados ya estaba hecha de Beskar y estaba presurizada para su uso en entornos sin atmósfera. Cada guerrero personalizaba la suya y era común añadir todo tipo de elementos ceremoniales como capas de tela o huesos y piel de animal.