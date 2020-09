La nueva mini-luna de la Tierra podría ser en realidad un cohete de 1960 que ha vuelto a casa

Un cohete Centaur de segunda etapa durante su montaje en 1962 Foto : NASA

La Tierra dará la bienvenida próximamente a una mini-luna temporal, pero este objeto recién detectado, un aparente asteroide, podría ser en realidad de origen artificial : un cohete propulsor que data de la década de 1960.



El objeto , designado 2020 SO, fue descubierto recientemente por los astrónomos utilizando el telescopio Pan-STARRS1 en Hawái. Se espera que se convierta en una miniluna temporal, un fenómeno que ocurre ocasionalmente , cuando los asteroides que pasan por aquí dan algunas vueltas alrededor de la Tierra antes de reanudar sus viajes celestiales alrededor del Sol. Esto mismo sucedió recientemente con un objeto llamado 2020 CD3.

Los cálculos muestran que la estancia de 2020 SO en la órbita terrestre comenzará en octubre de 2020 y durará hasta mayo de 2021, según EarthSky. La NASA ha catalogado el objeto en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL y lo ha designado como un asteroide, específicamente un asteroide perteneciente a la familia Apol o, debido a sus características físicas y orbitales.

Los asteroides Apolo n o debe confundirse con el programa espacial Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Son asteroides cercanos a la Tierra que no se acercan al Sol más que a 1, 017 AU, donde 1 AU es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Los asteroides Apolo también tienen un eje semi-mayor (la mitad de la longitud más larga de una órbita elíptica) que 1 AU y no tienen más de 10 km de longitud. 2020 SO no representa una amenaza para la Tierra, ya que no se acercará a más de 50,640 km , según la base de datos del JPL. Se estima que el objeto mide entre 6 y 13,7 metros de largo .

Pero aquí está la cuestión: este objeto podría no ser un asteroide Apolo, ni un asteroide de ningún tipo . Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, cree que en realidad podría ser basura espacial de regreso en la Tierra . A saber, un cohete Surveyor 2 Centaur que la NASA lanzó el 20 de septiembre de 1966. Esto es lo que Chodas dijo a la CNN:

Sospecho que este objeto recién descubierto, 2020 SO, es un antiguo propulsor de cohete porque sigue una órbita alrededor del Sol que es extremadamente similar a la de la Tierra, casi circular, en el mismo plano y solo un poco más distanciada de l Sol en su punto más lejano. Ese es precisamente el tipo de órbita que seguiría una etapa de cohete de una misión lunar, una vez que pasa por la Luna y escapa a una órbita alrededor del Sol. Es poco probable que un asteroide haya evolucionado a una órbita como esta, pero no imposible.

Como señala Chodas, muchas pistas apuntan a que esta cosa tiene un origen artificial . 2020 SO orbita el Sol una vez cada 387 días, lo que está muy cerca de la órbita de 365 días de nuestro planeta. También se mueve muy lentamente, a 3 025 km / h, un ritmo increíblemente lento para un asteroide. Chodas hizo ingeniería inversa de la órbita del objeto y descubrió que 2020 SO habría estado cerca de nuestro planeta a finale s de 1966, por lo que el tiempo coincide .

Esta misión particular de la NASA terminó en fracaso, ya que el módulo de aterrizaje Surveyo r 2 se estrelló cerca del cráter Copernicus en la Luna . La etapa superior del Centauro utilizada en la misión pasó volando por la Luna y nunca más se la volvió a ver hasta, tal vez, ahora.

Sabremos más a finales de octubre, cuando se acerque lo suficiente como para que los científicos realicen nuevas mediciones, incluidas observaciones espectrográficas que revelarán su composición química. En ese momento, podremos saber si 2020 SO está hecho de roca o materiales sintéticos.

Si probamos que es una etapa superior de Centauro, será solo la segunda vez que haya sucedido algo como esto. Chodas recordó a CNN que una etapa superior del cohete Saturno V de la misión Apolo 12 nos hizo una visita en 2002.