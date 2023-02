We may earn a commission from links on this page.

A mediados de 2021 se estrenó una serie distinta a cualquier otra cosa que ha hecho Lucasfilm en Star Wars. Era una serie de antología llamada Star Wars: Visions, con episodios animados, o más bien cortometrajes, creados por distintos estudios de Japón. Una mezcla de anime y Star Wars que no sabíamos que necesitábamos.

Ahora, la segunda temporada será distinta. Si bien los primeros 9 episodios de Visions estuvieron limitados a estudios japoneses, la temporada 2 será completamente internacional, ofreciendo la oportunidad a estudios de todo el mundo de crear su propio corto animado de Star Wars, su pequeña historia dentro de una galaxia muy, muy lejana. Recordando, por supuesto, que estos cortos no afectan al canon (o universo) principal de la franquicia.

La nueva temporada también consta de 9 episodios, creados por múltiples estudios, incluyendo El Guiri de España, Punkrobot de Chile, Studio Mir de Corea del Sur (responsables de la serie animada Voltron: Legendary Defender y The Legend of Korra), 88 Pictures de la India, Studio La Cachette de Francia, Aardman de Reino Unido, Cartoon Saloon de I rlanda (un estudio cinco veces nominado al Oscar), Triggerfish de Sudáfrica y D’art Shtajio de Japón, en conjunto con Lucasfilm.

Los cortos, de nuevo, contarán historias originales relacionadas al universo de Star Wars pero independientes y no relacionadas al canon principal de la saga (o al menos por ahora no hay conocimiento de que ninguno de los nuevos cortos lo esté). Y la nueva temporada se estrenará, cómo no, el próximo 4 de mayo, el conocido día de Star Wars por eso de “ May the 4th (o the force) be with you”.