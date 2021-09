By

Star Wars Visions es la nueva serie basada en el universo de Star Wars. Se trata de una serie de cortometrajes animados con estilo “anime” que han sido creados por varios interesantes estudios japoneses. Sus historias no son parte del canon, pero aún así podrían tener un futuro en la franquic ia.

Advertisement

Kanako Shirasaki y James Waugh, productores de Visions, han confirmado en una entrevista que estos cortometrajes no son parte del canon oficial. ¿Y qué es el canon? Quizás te estás preguntando. En el mundo del cine, la televisión, la literatura e incluso los videojuegos se considera “canon” a todo lo que pertenece al universo principal de una saga o franquicia, lo que se desarrolla de forma conectada a una historia a gran escala, que forma parte del mismo universo o línea temporal. Todo lo que no esté conectado, no es canon.

En Star Wars este es un concepto muy conocido. Cuando Disney compró Lucasfilm, todas las novelas, cómics y más que no formaban parte de las películas (o la serie animada Clone Wars) quedó fuera del canon oficial, para crear uno nuevo a partir de las seis películas originales de la saga. Poco a poco algunos personajes que no formaban parte del canon han pasado a hacerlo (como el Almirante Thrawn, por ejemplo), pero se supone que todo lo que está saliendo en la nueva era de Star Wars postadquisición, es canon.

Excepto Star Wars Visions, por ahora.

“No vamos a incluir elementos de Visions en el canon, no inmediatamente, pero sí podrían influenciar a la próxima generación de creadores [de Star Wars]”, dijo Shirasaki en una entrevista con CNET. Según Waugh, eso es cierto, añadiendo que “cada pieza o historia de Star Wars sirven como influencia en los futuros escritores y directores. ¿Tenemos planes de integrar Visions en la línea temporal de la saga? No actualmente, pero no dudo de que veremos cosas que estuvieron en Vision formar parte de las historias de Star Wars en las próximas décadas.

G/O Media may get a commission

Visions ha sido, en gran parte, un experimento creativo. La idea de darle a estudios japoneses conocidos por haber creado series como Psycho-Pass, The Rising of the Shield Hero, Kill la Kill, Promare e incluso la película de Batman Ninja, un espacio para crear su propia historia de Star Wars. Historias que, por cierto, en algunos casos podrían tener continuidad.

Advertisement

El primer episodio de Visions, conocido como El duelo, presenta a un samurai sin maestro que llega a una aldea y termina, por algún motivo, protegiéndola de una serie de bandidos liderados por una Sith. El episodio dura apenas unos 14 minutos, y aún así es fascinante y podría estar junto a otras producciones que son lo más interesante que se ha hecho en Star Wars en la era Disney. El corto, animado en gran parte con bocetos como si fueran dibujos o cuadros de estilo artístico japonés, y en blanco y negro con solo una pizca de color, recuerda claramente a las películas del legendario cineasta Akira Kurosawa. La influencia de películas como Yojimbo es innegable.



Y afortunadamente, la historia de este personaje y su mundo continuará más allá de Visions, en la novela Star Wars Visions: Ronin que saldrá a la venta este año, escrita por Emma Mieko Candon.

Advertisement

Star Wars Visions todavía no tiene una segunda temporada confirmada, pero sus responsables confiesan que están muy interesados en hacerla. [vía CNET]