Michael B. Jordan en su papel de Killmonger en Black Panther Imagen : Marvel Studios

Lucasfilm es muy celosa de sus secretos. De hecho se preocupa tanto de evitar que haya filtraciones sobre sus próximos proyectos de Star Wars que guarda los guiones a cal y canto y apenas se los deja ver a los actores implicados. Y eso es un problema cuando impide que actores de la talla Michael B. Jordan obtengan un papel en la popular franquicia.

Advertisement

Mientras promocionaba su última película en Amazon Prime, Without Remorse, Jordan relató una anécdota que no conocíamos, que básicamente su entrevista para el casting de The Force Awakens fue un desastre por culpa de la política de Lucasfilm relativa a guiones y su obsesión por el secreto. “ Creo que probablemente es el peor casting que ha hecho en mi vida” , comentaba el actor e una entrevista al podcast Just for Variety.

Resulta que cuando llegó a los estudios Pinewood en Londres, los responsables de la escena le dieron solo sus líneas de diálogo. Jordan no sabía con quié n estaba hablando ni cómo era el diálogo completo. Eso por no mencionar que era la primera vez en su vida que lo leía y las líneas incluían nombres y términos de fantasía que no hacen precisamente más fácil el memorizar las líneas. A l bueno de Tom Holland le pasó algo parecido que terminó en un ataque de risa.

“No era capaz de entender las líneas de diálogo sencillamente porque eran muy poco específicas”, relataba el actor. La anécdota puede resultar graciosa, pero revela un problema de fondo con los castings de Star Wars. Si tu procedimiento de castings es tan surrealista que impide que actores como Jordan puedan lucir su talento es que tu procedimiento de castings no funciona. Cuando Jordan realizó aquella entrevista no era ningún novato. Venía de haber bordado sus interpretaciones en The Wire y Friday Night Lights, y probablemente tenerle en The Force Awakens solo hubiera mejorado la película, pero aparentemente las entrevistas de Lucasarts consi sten en memorizar cosas sin sentido a toda velocidad.

Y todo además por algo que podría solucionarse. Lucasfilm está obsesionada con que no se airee ningún detalle de sus films para que los fans no corran en círculos, pero sus fans van a correr en círculos igual por cualquier cosa, y escribir una escena mejor que permita a los actores lucir sus talentos no va a cambiar eso. Saber que en The Force Awakens hay un piloto llamado Poe Dameron no cambia para nada la percepción de la película.

G/O Media may get a commission Exclusive for new customers Caliper CBD $35 at Caliper Use the promo code KINJATEN

En vez de dejar solo frases sueltas y con partes censuradas para que no sepan datos cruciales solo tienen que escribir una escena falsa o con nombres falsos que no tenga que ver con lo que ocurre en el film pero de a los actores material sobre el que trabajar. Lucasarts debería preocuparse menos por el secreto y más por hacer buenos guiones y contratar a buenos actores.