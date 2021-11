P arece que Tom Holland seguirá interpretando a Peter Parker, sin importar si el mismo Holland ha dado a entender que no quisiera durar mucho tiempo más haciendo del personaje. Así lo ha mencionado la productora principal de la franquicia de Spider-Man, Amy Pascal, d iciendo que tras No Way Home se preparan a hacer otras tres películas con Marvel… y con Tom Holland.

Amy Pascal es una de las productoras más importantes del cine de superhéroes. Entre los años 2006 y 2015 fue presidenta de Sony Pictures Entertainment y durante esa época fue supervisora de películas como The Amazing Spider-Man y de la distribución como Casino Royale y Skyfall de la saga 007. Tras su salida de Sony, inició su propia compañía de producción, la cual ha trabajado codo a codo con Marvel Studios en la producción de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y ahora Spider-Man: No Way Home.

En una entrevista con Fandango, Pascal habló acerca del futuro de Spider-Man:

“Esta no es la última película que haremos con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Estamos listos para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, solo que no es una parte de… estamos pensando [en No Way Home] como parte de una trilogía, y ahora vamos a las próximas tres películas. [No Way Home] no es el final de nuestras películas del MCU”.

Indudablemente, al tratarse de la misma Amy Pascal esto no es solo un rumor sino una confirmación oficial, posiblemente tras negociaciones con Holland y sus agentes. Sin embargo, no deja de contradecir o chocar un poco con las recientes palabras de Holland en múltiples ocasiones, como en una reciente entrevista en la que dijo que “si continúo interpretando a Spider-Man a mis 30 años habré hecho algo mal” (actualmente tiene 25 años de edad), que cree que lo mejor para el personaje es que hagan una película sobre Miles Morales, y que No Way Home es el “final de una era” para él como Spider-Man.

Sin embargo, lo de “el final de una era” podría tener una explicación simple: como dice Pascal, No Way Home es el fin de una trilogía, en la próxima trilogía las cosas podrían ser muy distintas, quizás sea en esa saga en la que Holland pase el testigo a un Miles Morales como él mismo ha dicho, quizás todo lo que ha dicho Holland solo sea parte de una campaña publicitaria para confundirnos un poco y subir aún más la emoción por el estreno de No Way Home. Tendremos que esperar para saberlo, pero sea como sea, parece que hay Spider-Holland para rato. [Fandango vía Yahoo! News]