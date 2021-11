A partir del próximo 16 de diciembre podemos ver en el cine la tercera película de Spider-Man en solitario en la era del universo cinematográfico de Marvel, No Way Home. Y aunque no se ha estrenado, muchos se preguntan, ¿qué le depara el futuro al personaje? Aparentemente, el futuro incluye la llegada de Miles Morales, y esto no debería sorprendernos.

Una película de Miles Morales como Spider-Man está en desarrollo en secreto en Sony Pictures, según una filtración del insider de la industria del cine y la televisión, Daniel Richtman, en su cuenta de Patreon. Este sería un paso natural para el personaje en el cine, sobre todo después de que durante los últimos años los fanáticos ya han ido conociendo a Miles y familiarizándose con él gracias a la fantástica película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018, y al exitoso videojuego Spider-Man: Miles Morales para PlayStation 5 y P layStation 4. Sony pareciera haber estado plantando las bases para que el personaje de el salto al live action.

Miles Morales, hijo de un padre afroamericano y una madre puertorriqueña, apareció por primera vez en el #4 del cómic Ultimate Fallout. Desde entonces se ha convertido en un personaje muy conocido y querido, pero en el mundo de los cómics. En el mundo del cine y la televisión todavía no era muy conocido. Eso, al menos, hasta el estreno de Into the Spider-Verse.

Recientemente incluso el mismo Tom Holland comentó en una entrevista que quizás lo mejor para él es “dar el siguiente paso, y quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales”. Y, de nuevo, esto tiene mucho sentido no solo para el personaje sino también para Sony Pictures, que está creando su propio universo de Spider-Man que no está conectado al MCU de Marvel (aunque al mismo tiempo sí está un poco conectado), con películas como Venom, Morbius y las futuras películas de Kraven el Cazador y Spider-Woman.

Tendremos que esperar por una confirmación oficial de la existencia de una película de Miles, y además, de cómo se desarrollaría este personaje en estos universos de películas, y como coexistiría con Peter Parker, si es que llegase a hacerlo. [Daniel Richtman (Patreon / Twitter) vía The Illuminerdi]