Una escena de El Castillo Ambulante, la otra película de Studio Ghibli basada en una novela de Diana Wynne Jones. Imagen : Studio Ghibli

Si por algo es conocido Studio Ghibli es por sus encantadoras películas animadas. Durante décadas, esta animación se ha llevado a cabo de forma completamente artesanal. La próxima película del estudio abandona esa tradición para sumergirse por completo en los métodos actuales.



La película lleva por título Aya and the Witch, y se estrenará este invierno en la televisión japonesa. El film no está a cargo directamente del maestro Hayao Miyazaki sino de su hijo Goro Miyazaki. El guión se basa en una novela de Diana Wynne Jones titulada Earwig and the Witch. No es la primera vez que Wynne Jones colabora con el estudio de los Miyazaki. T ambién es es la autora de la adaptación al cine de su novela El Castillo Ambulante.

Aunque no es la primera vez que Studio Ghibli usa la animación digital en sus producciones, lo cierto es que el estudio lo ha hecho en tan contadas ocasiones que se calcula que apenas el 10% de su metraje está animado con técnicas CGI. Hay producciones como La Princesa Mononoke que están animadas í ntegramente a la manera tradicional. No falta quien ve en este paso una traición a la esencia del estudio, pero los artistas del estudio han demostrado con creces su talento a lo largo de los años y la animación CGI no deja de ser un pincel diferente, pero un pincel al fin y al cabo. Todo depende de la experiencia y el talento del artista que lo empuñe.

La razón por la que el estudio ha decidido adoptar el 3D en esta producción no está clara, pero probablemente se trate de una cuestión de costes. La animaci´n tradicional es un proces o extraordinariamente laborioso y largo, y el estudio se ha visto últimam en te en dificultades para terminar sus producciones en un plazo razonable.

De todos modos la decisión dista mucho de ser excluyente. No es que Studio Ghibli vaya a dar un volantazo y pasar todas sus futuras producciones a animación CGI. La próxima película de Miyazaki, titulada How do you live? est á animada a la manera de tradicional. Si todo va bien se estrenará en 2023. El maestro se toma sus obras con calma. [Variety vía Engadget]