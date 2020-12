La PS5 ahora te avisará si estás a punto de jugar a la nueva versión de un juego o a la de PS4

Imagen : Sony

Después de un mes con la consola , muchas personas todavía jugaban accidentalmente a las versiones antiguas de los juegos en su PS5. Pero ahora la nueva consola de Sony tiene una función que te avisarás si estás a punto de cargar la versión de PS4 en vez de la de PS5.

De ahora en adelante, la consola te pedirá que “confirmes la versión del juego” antes de cargar un título que cuenta con versiones para ambas consolas . “Estás a punto de jugar a la versión de PS4 de este juego”, reza el mensaje. “¿Quieres cambiar a la versión de PS5?”

Imagen : Sony

Ese mensaje me apareció cuando fui a jugar a las versiones de PS4 de Destiny 2, pero no parece que se muestre siempre. Por ejemplo, no vi el mensaje cuando fui a jugar a la versión de PS4 de Watch Dogs Legion hasta que fui a instalar manualmente la versión mejorada de PS5. Solo entonces, la consola me lanzó la advertencia , e incluso entonces la consola no me pidió que la borrara para liberar espacio o para evitar problemas añadidos en el futuro.

Aún así, es una mejora bienvenida para un asunto que ha estado dando guerra desde el lanzamiento de la PS5 , sobre todo con el Call of Duty: Black Ops Cold War. Aunque la opción de Smart Delivery ha facilitado la vida a todos los que tienen una Xbox Series X / S haciendo que sea más sencilla la transferencia de los datos guardados y la instalación de la versión correcta de los juegos para la consola en la que estás jugando, todo este proceso era mucho más complicado en la PS5, o al menos hasta el momento .