La saga completa de los Skywalker llegará en 2020 con una edición especial de 27 discos Blu-Ray 4K

Te haya gustado Star Wars: The Rise of Skywalker o no, sabrás que la película es el cierre a una trilogía de trilogías. Eso significa que, por supuesto, en algún momento saldría una caja conmemorativa con los nueve films. La caja se llama Star Wars: The Skywalker Saga, y dentro traerá 27 discos Blu-Ray en 4K.



De hecho, habrá dos versiones de la caja. La primera es la mencionada con 27 discos en 4K. La segunda es una versión de solo 18 discos Blu Ray en calidad 1080p. Cada película en esta edición más asequible ocupa un disco al que hay que sumar otro con extras. Sea cual sea la versión, The Skywalker Saga incluye las siguientes películas:

Episode I: Phantom Menace

Episode II: Attack of The Clones

Episode III: Revenge of The Sith

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode VI: Return of The Jedi

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

La caja no incluye Rogue One ni Solo. Solo: A Star Wars Story ya está disponible en 4K, y se rumorea que Rogue One le siga en marzo de 2020. De momento no se sabe cuándo saldrá a la venta The Skywalker Saga. Lo que sí se sabe es que es una edición limitada. Si estás especialmente interesado en hacerte con una, puedes reservarla ya en Amazon Reino Unido. [Flickering Myth]