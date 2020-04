Las personas que han bautizado a la criatura de este vídeo viral como Venom no saben lo acertadas que están

Filed to:

Es imposible no mirar ese pulsante amasijo negro y no acordarnos de Venom. La criatura que se ha hecho viral en este vídeo no tiene nada que ver con el simbionte favorito de la factoría Marvel, pero se da la curiosa circunstancia de que el nombre que lo ha hecho viral sí que es muy acertado.



El vídeo ha llegado a Twitter de la mano de un usuario que plantea lo que todos nos preguntamos al verlo: ¿Alguien puede decirme qué es esto? Las respuestas humorísticas no se hacen esperar y van desde: “es el covid-19" a “es un nope” y un montón de respuestas que dicen: “¡Es Venom!”

Es imposible determinar con el 100% de exactitud la especie a la que pertenece este Venom del mundo real solo por el vídeo, pero todo a punta a que es un gusano cordón de bota (Lineus longissimus). Este invertebrado tiene el honor de ser uno de los animales más largos del planeta. Fuera del agua parece un amasijo, pero al desenrollarlo los biólogos han registrado ejemplares de hasta 55 metros.

Un gusano Linaeus longissimus en laboratorio. Gif : Erik Jacobsson / Universidad de Uppsala ( Eurekalert

Lo importante en este caso es que el gusano cordón de bota también es venenoso. La criatura segrega una mucosa que contiene una variedad de neurotoxina peptídica inofensiva para el ser humano pero tan potente que es letal contra pequeños animales como cangrejos. En 2018, un equipo de científicos de la Universidad de Uppsala descubrió la presencia de esta toxina en el gusano. La neurotoxina afecta a los canales iónicos de las células. Eso interrumpe los canales de sodio y hace que las células del sistema nervioso emitan señales de manera descontrolada, paralizando los músculos. Cuando la parálisis llega a los pulmones o a otros órganos vitales, el insecto afectado muere.



Los investigadores constataron que la sustancia tiene un tremendo potencial como insecticida porque igual que mata cangrejos es letal contra insectos como las cucarachas o las moscas. El nombre de Venom le va que ni pintado. Es un superhéroe del mundo animal especializado en plagas.