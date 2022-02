Desde que llegó hace casi 10 años, en 2013, The Last of Us se convirtió en una de las nuevas franquicias más populares de PlayStation, y su historia claramente tenía el potencial para ser narrada en más de un medio de entretenimiento. La adaptación como serie de televisión del juego está en desarrollo, pero tendremos que esperar un poco más de lo que imaginamos para verla.

Advertisement

Casey Bloys, director de contenido en HBO, cadena de televisión responsable de la serie, mencionó en una entrevista que The Last of Us “no se estrenará en 2022. Todavía están grabando la serie en Canadá. Imagino que la podrán ver en 2023”. Sin embargo, Bloys confiesa que ya ha podido ver algunos de los primeros episodios y está “muy emocionado”.

“Craig [Mazin] hizo Chernobyl para nosotros, y él es un escritor y director fantástico. Lo que he visto [de The Last of Us] se ve fascinante, así que estoy muy emocionado por esta serie, pero no llegará en 2022”.

Por su parte, Pedro Pascal, el actor encargado de dar vida a Joel en el juego, mencionó en otra entrevista que está confiado en que “la adaptación cinemática estará a la altura del juego original. No tengo ninguna duda de que no decepcionaremos a los fanáticos del juego, ni a las personas que conozcan esta historia por primera vez”.

The Last of Us se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en el que una infección transmitida mediante un hongo deja a las personas en una especie de estado de muerto viviente, y por supuesto, la civilización ha colapsado. Pero una adolescente llamada Ellie podría ser la clave para comenzar a solucionar esta situación. Podría.

La serie está a cargo de Craig Mazin, creador y escritor de la exitosa serie Chernobyl, y de Neil Druckmann, director de los juegos en los que se basa. Junto a Pascal como Joel estarán la actriz Bella Ramsey como Ellie, Anna Torv como Tess y Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel. [vía Deadline / IGN]