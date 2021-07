Gif : Twitter

¿Podría estar realmente un gato de 6 metros de alto pasando el rato en el espacio vacío de un centro comercial japonés? No le hagas caso a tus ojos. En realidad, es una pantalla de cartelera 4K que solo se parece en 3D. Y aunque el video de la valla publicitaria del gato se ha vuelto viral, es un poco menos impresionante cuando miras la imagen desde el otro lado de la calle.

La nueva valla publicitaria es una pantalla curva que mide 154 metros cuadrados y aparece en el área del metro de Shibuya en Japón, según un informe de Sora News 24. La nueva valla publicitaria 3D sin gafas hizo su debut en China el año pasado con una demo de una nave espacial genial.



¿Cuál es el truco? El video solo aparece en tres dimensiones desde un lado particular de la calle. Hay un streaming en vivo de video de la valla publicitaria en YouTube, pero no esperes ver algo en 3D. El gato no solo aparece periódicamente entre los anuncios 2D en este momento, el streaming muestra un ángulo que no se parece en nada al ángulo de arriba.



Como puedes ver en el GIF que hemos creado a continuación, la magia definitivamente se arruina si ves el anuncio en 3D desde un ángulo diferente.



Gif : YouTube

Ay. No es tan impresionante.



Si bien es solo un gato por ahora, la compañía de vallas publicitarias promete más contenido 3D a partir del 12 de julio, según un comunicado de prensa. Aunque es casi seguro que aún necesitas ver el anuncio desde el ángulo correcto p ara que parezca 3D.



“Este gato gigante se despierta por la mañana con el inicio de la pantalla y se duerme por la noche con el final del streaming. Durante el día, aparece entre transmisiones regulares e incluso puede hablar con los transeúntes” dijo la compañía en un comunicado.

Puede que aún no esté perfeccionado, pero no está nada mal. Y si estás pensando que te resulta familiar, no estás solo. ¿Sientes que nos estamos acercando un poco más a nuestro futuro en Blade Runner? No, no la versión de 1982, aunque ciertamente tiene su punto. La secuela de 2017, Blade Runner 2049, llevó las vallas publicitarias del original a mediados del siglo XXI.

Gif : Blade Runner 2049 (2017)

Por supuesto, un gatito no es exactamente lo mismo que el robot holograma hiper-sexualizado Joi interpretado por Ana de Armas. Pero la tecnología tiene fines similares. En lugar de ver el trabajo de ventas de videos de colores brillantes que se ha vuelto obsoleto en las dos primeras décadas de este siglo, los anunciantes están tratando de llevar el medio aún más al ámbito de lo real.



No, todavía no estamos en el mundo de Blade Runner 2049, dado que nuestras vallas publicitarias en 3D tienen muchas limitaciones. Pero puedes apostar que está a la vuelta de la esquina. Porque, si bien una gran parte de la humanidad parece no darse cuenta de cosas como proporcionar vivienda o atención médica asequible para todos, puedes estar seguro de que los anunciantes encontrarán nuevas formas de vendernos mierda que no necesitamos.

Qué mundo.